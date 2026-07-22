'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı
Van'da hayata geçirilen "Koro Sistemi ile Hafızlık" projesi, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören 7 kız öğrenci, uygulanan yenilikçi eğitim modeli sayesinde hafızlık eğitimlerini yalnızca bir yılda tamamlayarak hafızlık tacını kuşandı. Van İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende genç hafızlar taçlarını giyerken, aileleri de bu anlamlı günde büyük gurur ve mutluluk yaşadı.