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'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Van'da hayata geçirilen "Koro Sistemi ile Hafızlık" projesi, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören 7 kız öğrenci, uygulanan yenilikçi eğitim modeli sayesinde hafızlık eğitimlerini yalnızca bir yılda tamamlayarak hafızlık tacını kuşandı. Van İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende genç hafızlar taçlarını giyerken, aileleri de bu anlamlı günde büyük gurur ve mutluluk yaşadı.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Van'da hafızlık eğitiminde örnek başarı Van'da faaliyet gösteren Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda uygulanan "Koro Sistemi ile Hafızlık" projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında eğitim alan 7 kız öğrenci, hafızlıklarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak düzenlenen törenle taçlarını giydi.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Protokol yoğun katılım gösterdi Van İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, kurum temsilcileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

"Koro Sistemi" dikkat çekti Programda konuşan protokol üyeleri, hafızlık eğitiminde uygulanan Koro Sistemi modelinin önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirterek projeye katkı sunan Proje Koordinatörü ve Kurs Yöneticisi Melike Şen ile sınıf öğreticileri Fatma Gerçeker ve Edibe Arslan'ı tebrik etti.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Katılımcılar, genç yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olma başarısını gösteren öğrencilerin, geleceğin manevi rehberleri olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Hafızlara taç ve çeşitli hediyeler Tören kapsamında hafızlıklarını başarıyla tamamlayan 7 öğrenciye hafızlık taçları takılırken, protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının bu anlamlı başarısını alkışlarla kutladı.

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Foto - 'Koro sistemi' ile 1 yılda başardılar! 7 kız öğrenci hafızlık tacı kuşandı

Program, genç hafızlar ve ailelerine yönelik tebriklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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