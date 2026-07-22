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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı MMU Kaan'la ilgili büyük müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

KAAN’ın seri üretiminde kullanılacak F110 motorlarının tedarik sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Demiroğlu, prototipler için temin edilen 10 motorun Ankara’da hazır bulunduğunu açıkladı.

#2
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

Seri üretim kapsamında 80 adet F110 motoru alınacağını belirten Demiroğlu, ihracata ilişkin Teknik Yardım Anlaşması’nın 9 Temmuz itibarıyla onaylandığını söyledi.

#3
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

Demiroğlu, “Motor için ihracat lisansına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Motorları zamanında teslim almak için General Electric ile çalışacağız. Seri üretime en az iki ila iki buçuk yıl bulunduğu için motorların zamanında teslim edilmesinde sorun yaşamayacağız.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

Bir gazetecinin KAAN’ın yeni prototipinin ne zaman uçacağı yönündeki sorusu üzerine uçağın yer testlerine başladığını ve ilk uçuş öncesinde tamamlanması gereken bazı testlerin sürdüğünü belirten Mehmet Demiroğlu, “Birkaç ay içerisinde KAAN’ı gökyüzünde görmeyi umuyoruz. İkinci uçağı da yıl sonuna kadar uçurmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, yıl sonunda iki KAAN’ın arka arkaya veya yan yana uçması.” dedi.

#5
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimatı için belirlenen 2028 takviminin korunduğunu açıklayan Demiroğlu, “Takvim hala 2028. Bunlar zorlu programlar ancak bu teslimat tarihini korumayı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Türkiye'ye büyük müjdeyi verdi: 9 Temmuz'da onaylandı

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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