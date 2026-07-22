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Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

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Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel ve ekibine yönelik tavrının artık değişeceğini ifade ederek sert uyarılarda bulundu. Bugüne kadar partinin kurumsal kimliği zarar görmesin diye suskun kaldığına dikkat çeken Tekin, "Kendileri hakkımda yalan haberler üretti ama benim elimde olan gerçek haberleri henüz kamuoyuyla paylaşmadım. Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım" diyerek meydan okudu.

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Foto - Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasına "Bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz" sözleriyle karşılık veren Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Türkiye'nin gerçek gündeminde yoksulluk var, sefalet var, uyuşturucu var. Gencecik yaşlardaki, 13-15 yaşındaki çocukların bulaşmış olduğu çeteleşmeler var. Biz bunlarla meşgul olacağız. Arkadaşlarımız bundan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz bundan sonra mesaimizi onlara harcamayacağız" şeklinde konuştu.

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Foto - Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Özgür Özel ve ekibine yönelik tavırlarının da değişeceğini vurgulayan Gürsel Tekin, "Başladığımız günden itibaren her türlü yalan, her türlü iftira, her türlü hakarete rağmen söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık. Ama bundan sonra kimse bizi susturamaz. Bugüne kadar en azından benimle ilgili söylemiş oldukları, yapmış oldukları haberlerin bir tanesi doğru değil. Ama benim de elimde olan gerçek haberleri hiç kamuoyuyla paylaşmadım." ifadelerini kullandı.

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Foto - Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...

Söz konusu haberleri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı sorulan Tekin, "Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım. Rahmetli babam derdi ki ‘Oğlum, arkadaşlarınızı iyi seçin. Olur ya bir gün kötü çıkarsa, siz kötü demeyiverin." Ama bütün bu kötülüklere rağmen geldiğimiz günden itibaren her türlü hukuksal yetkimiz olmasına rağmen en ufak bir şey yapmadık. Yalanlar, iftiralar, bunların hepsini yok saydık. Aman ha bu ayrılık olmasın, bir arada durabilirim dedik. Bunların hiçbirisi fayda etmedi" dedi.

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Yorumlar

Ali

Böyle korkak bir başkan olursa olacağı ortaya çıkar hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği edenlere kapıyı gösterdi mi hayır her iftiralar atanı yanına aldı Liyakat dediler bir başarısı Sadece hırsızlık olanı yanında tuttu. Özür dilerim dedi ve danışmanlık edeni Fetocu çıktı uyanmadı mi uyandı işine gelmedi. Bir başarısı olmamış birini sadece patlatma ile en üstlere kim çıkardı kemal Kılıçdaroğlu sensin sen Suçlu sensin bugün çıkmış Ayrılan ile sorun Yok hükümet ile sorun var muhalefet düşmanlık değil devlet birliğini teminidir muhalefet Türkiye de CHP muhalefet yapamaz iftira yalan hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği bunlar muhalifet olmak sanıyor. Birde Atatürk dillerine dolamışlar Atatürk parti diye Atatürk kurdu ise hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği et diye kırmadı istismar ediyor laiklik aynen.

Her turlu yalan iftira ve hakarete ragmen demissin,,

Bir tane, Tek bir tane, yalan iftira hakaret soyle,,, coook AZ soyluyorlar,, sizin sureka,, genc cumhuriyetcinin ,terbiyeli beyefendinin soylediklerinin binlerce Kati,,,, cumburiyetimin dev cinarrini, yoketme goreviyle size verdiler,, ve goreceksin, fakat yine utanmiyacaksin,,, Ataturk'umun buyuk armaganini ilk secimde ℅5 in altina dusurecek ve gorevinizi, utanmadan, arlanmadan,, hatta saga sola saldirarak ifa edeceksiniz,,,
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