Gürsel Tekin, Özgür Özel ve şürekasını yerinden hoplatacak: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel ve ekibine yönelik tavrının artık değişeceğini ifade ederek sert uyarılarda bulundu. Bugüne kadar partinin kurumsal kimliği zarar görmesin diye suskun kaldığına dikkat çeken Tekin, "Kendileri hakkımda yalan haberler üretti ama benim elimde olan gerçek haberleri henüz kamuoyuyla paylaşmadım. Önümüzdeki günlerde onların tutumlarına göre davranacağım" diyerek meydan okudu.