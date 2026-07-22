AK Partili isimden CHP'li İzmir yönetime tepki Ne sözlerini tutuyorlar ne işlerini bitiriyorlar

Projenin teknik açıdan hazır olmamasına rağmen başlatıldığını vurgulayan Saygılı, çalışmaların ilerlemediğini belirterek, "Teknik açıdan hazır olmayan bir projeye başladılar. Çalışmalar başladıktan sonra yapılan zemin etüdünün projeye uygun olmadığı ortaya çıktı. Sonuç ne oldu? Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi. Üstelik aylardır bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Ancak ne bu mağduriyeti gören ne de vatandaşın ve esnafın sesini duyan bir belediye yönetimi var. Proje ilerlemiyor, sorun çözülmüyor; olan yine halkımıza ve esnafımıza oluyor. Parti içi kavgalarına, bankamatik memurlarını istihdam etmeye, işçinin alın teriyle tatil yapmaya vakitleri var ama İzmirliyi dinlemeye vakitleri ve tahammülleri yok!