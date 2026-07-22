AK Partili isimden CHP'li İzmir yönetime tepki Ne sözlerini tutuyorlar ne işlerini bitiriyorlar
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yapımı devam eden Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi üzerinden CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve önceki CHP’li belediye yönetimlerini eleştirdi. CHP'li yönetimin hiçbir sözünü tutmadığın ifade eden Saygılı, "Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi. İzmir’in kaynaklarını, vaktini ve enerjisini heba ediyorlar. Kaybeden yine İzmir, kaybeden yine İzmirli oluyor"dedi