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Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

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Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşirken, Haluk Levent bir darbe daha yedi.

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Foto - Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen dev operasyon ve soruşturma kapsamında tutuklanan dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabı erişime engellendi.

#2
Foto - Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise son operasyonlarla birlikte 27’ye yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir adli karar uygulandı.

#3
Foto - Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

Soruşturma süresince sosyal medya hesabı için verilen erişim engeli kararının ardından Levent’in X (eski adıyla Twitter) platformundaki 9 milyonu aşkın takipçili resmi hesabına erişim sağlayan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.

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Foto - Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha

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Yorumlar

Bunlar kim mi?

Selanik'ten gelip en ön safta yer tuttular, Türk kılığına bürünüp Ermeni asıllarını gizleyerek 1923 sonrası soyadı kanunuyla içimize sızdılar. Türk'ü Kürt'e düşman edip vatanseverlik oyunu oynayan, aslında bizden olmayan bu yapı, mehter marşına saygısızlık eden Sabatayist unsurlar.
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