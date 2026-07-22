Bu kararla resmen feleği şaşacak! Hapisteki Haluk Levent’e bir darbe daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşirken, Haluk Levent bir darbe daha yedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşirken, Haluk Levent bir darbe daha yedi.
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen dev operasyon ve soruşturma kapsamında tutuklanan dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabı erişime engellendi.
Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise son operasyonlarla birlikte 27’ye yükseldi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir adli karar uygulandı.
Soruşturma süresince sosyal medya hesabı için verilen erişim engeli kararının ardından Levent’in X (eski adıyla Twitter) platformundaki 9 milyonu aşkın takipçili resmi hesabına erişim sağlayan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.
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