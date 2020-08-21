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Sağlık
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Korkutan uyarı! Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor

2020-08-21 08:32:17
Korkutan uyarı! Bu gıdalar yüksek miktarda toksin içeriyor

Tükettiğimiz besinler içlerinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza olumlu yönde etki yaparlar. Ancak bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımız açısından ciddi risk barındırıyor. Besinlerin içerisindeki toksinlere müdahalede bulunamayacağınızdan dolayı , en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tercih etmektir. Bazı besinler çok fazla zararlı maddeyi bünyesinde barındırır. Peki vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler hangileridir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve sağlığınız için uzak durmamız gereken o besinler...

#1
Foto - ET - Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.

ET - Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.

#2
Foto - Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

#3
Foto - TON BALIĞI - Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. İçerdiği toksinlerin pek çoğu, uygun sıcaklıkta muhafaza edilememekten ve içerisindeki koruyucu maddelerden kaynaklanır.

TON BALIĞI - Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. İçerdiği toksinlerin pek çoğu, uygun sıcaklıkta muhafaza edilememekten ve içerisindeki koruyucu maddelerden kaynaklanır.

#4
Foto - SÜT - Tam yağlı inek sütü de toksin içerir. Süt, pastörizasyon işlemi sırasında pek çok toksine maruz kalır. Pastörize olmasına rağmen, kanser gelişimini hızlandıran yaklaşık 60 hormon, dioksin ve antibiyotik içerir.

SÜT - Tam yağlı inek sütü de toksin içerir. Süt, pastörizasyon işlemi sırasında pek çok toksine maruz kalır. Pastörize olmasına rağmen, kanser gelişimini hızlandıran yaklaşık 60 hormon, dioksin ve antibiyotik içerir.

#5
Foto - MISIR - Mısır, deniz ürünlerinden sonra en yüksek cıva içeriğine sahip ikinci besindir. Mısır tanelerine ayrıldıktan sonra düzgün bir şekilde kurutulmazsa mısıra aflatoksin bulaşır. Esas olarak mantardan türeyen bu kimyasal bileşik grubu, insanlardaki kanser ve beslenme bozukluğunun temel nedenlerinden biridir.

MISIR - Mısır, deniz ürünlerinden sonra en yüksek cıva içeriğine sahip ikinci besindir. Mısır tanelerine ayrıldıktan sonra düzgün bir şekilde kurutulmazsa mısıra aflatoksin bulaşır. Esas olarak mantardan türeyen bu kimyasal bileşik grubu, insanlardaki kanser ve beslenme bozukluğunun temel nedenlerinden biridir.

#6
Foto - PEYNİR - İnek sütü için geçerli olan durum, bu gıdalar için de aynen geçerlidir. Süt ürünleri, ana maddeleri olan sütün içerdiği toksinleri barındırır. Buna ek olarak, gerçekleştirilen diğer işlemler nedeniyle sütten daha fazla toksin de içerebilirler.

PEYNİR - İnek sütü için geçerli olan durum, bu gıdalar için de aynen geçerlidir. Süt ürünleri, ana maddeleri olan sütün içerdiği toksinleri barındırır. Buna ek olarak, gerçekleştirilen diğer işlemler nedeniyle sütten daha fazla toksin de içerebilirler.

#7
Foto - KONSERVE ÜRÜNLER - Konserve yiyecekler, uzun süre muhafaza edilebilmesi için içerisine katılan kimyasal maddeler nedeniyle her zaman biraz tartışma konusu olmuştur.

KONSERVE ÜRÜNLER - Konserve yiyecekler, uzun süre muhafaza edilebilmesi için içerisine katılan kimyasal maddeler nedeniyle her zaman biraz tartışma konusu olmuştur.

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