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Yaşam
10
Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı

2022-05-08 21:09:14
Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı

Kastamonu'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölünü. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Öz Bereket Kavşağına yakın bir noktaya geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Ayhan Derici (41) idaresindeki 37 AV 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Öz Bereket Kavşağına yakın bir noktaya geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

#2
Foto - Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi.

Kazanın şiddetiyle araç ikiye bölündü ve motor aksamı gövdesinden ayrılarak yaklaşık 10 metre mesafeye sürüklendi.

#3
Foto - Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Ayhan Derici olay yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, zabıta, EnerjiSA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, zabıta, EnerjiSA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

#6
Foto - Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici’nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ayhan Derici’nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

#7
Foto - Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

#8
Foto - Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Öte yandan polis ekipleri, kazayı izlemek için olay yerine gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırmakta güçlük çekti.

#9
Foto - Kaza anından görüntü...

Kaza anından görüntü...

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