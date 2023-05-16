  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

2023-05-16 10:31:38
Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

Erzincan Barajında depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazi sulanıyor.

#1
Foto - Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

Erzincan'da Göyne Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1991-1997 yılları arasında inşa edilen barajda depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

#2
Foto - Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıkta olan ve toprak gövde dolgu tipi olan barajın temelden yüksekliği 84 metredir. Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 9,927 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olan baraj içerisinde depolanan su ile 4 bin 847 dekar arazinin sulanması sağlanıyor.

#3
Foto - Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

Öte yandan eriyen kar suları ve son günlerdeki yağışlarla birlikte Göyne Barajı'nın su seviyesi yüzde 85’lere yükseldi. Kıyı kenarındaki ağaçların su altında kaldığı Göyne Barajı’nı görmek için gelen vatandaşlar, “Bu sene su seviyesi oldukça artmış. Erzincan ovası bu yaz susuz kalmayacak” dedi.

#4
Foto - Korkulan olmayacak! Erzincan Ovası susuz kalmayacak

Çok haklısın Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak
Medya

Çok haklısın Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak

Fransa ve Brezilya'daki seçimleri örnek göstererek kitlesine moral vermeye çalışan Şirin Payzın pot kırdı. 2. tur için seçmeni gazlamaya çal..
Herkes bunu merak ediyordu! Savcı Sayan'a ne oldu
Siyaset

Herkes bunu merak ediyordu! Savcı Sayan'a ne oldu

Milletvekilliği için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan Meclis'e girem..
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş
Siyaset

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş "diyalog"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki kurgusal telefon görüşmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!
Gündem

Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin 6'lı masamım samdık hezimetine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tokat inen ifadeler kullandı.
ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil
Gündem

ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarıştan çekil

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilme çağrısı yaptı...
Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu
Ekonomi

Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu

Schengen Vize İstatistikleri verilerine göre, Türkiye’nin 2022 yılında ulaştığı başvuru sayısı 700 bini aştı. Böylelikle Rusya tarihinde ilk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23