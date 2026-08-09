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Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

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Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

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Foto - Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Chikli, "(Suudi Arabistan’ın) Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine şu sözlerle çağrıda bulundu:

#5
Foto - Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız

"Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır."

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Yorumlar

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Korkunun ecele faydası olmadığını herkes görecek sizlerde göreceksiniz yahudi köpeklerini

Ali

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