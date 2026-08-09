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Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

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Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Mavi Vatan'daki görevinde harika işler yapmaya devam ediyor. Ünlü gemi Mavi Vatan’da 75 milyar metreküp keşif yaptı. İşte detaylar...

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#1
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Türk enerji filosunun 7’nci nesil derin deniz sondaj gemilerinden olan Abdülhamid Han, 4 yıldır Mavi Vatan’da başarıyla görev yapıyor. 9 Ağustos 2022’de göreve başlayan ve bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz’de toplam 20 sondaj yapan gemi, 17 Mayıs 2025’te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attı. Abdülhamid Han, halihazırda Karadeniz’deki Türkali-44 kuyusunda çalışmalarına devam ediyor.

#2
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle, dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan’daki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya; milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

#3
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4’üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, bir taraftan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretime devam ederken Çağrı Bey ile Somali’de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

#4
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Filonun 7’nci nesil gemilerinden olan Abdülhamid Han da tam 4 yıldır farklı lokasyonlarda başarıyla görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022’de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan gemi, Akdeniz'deki faaliyetlerine Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında devam etti.

#5
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Abdülhamid Han, Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya Gaz Sahası’nda görevlendirildi. 2024’te İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e intikal gemi, bu yıl içerisinde Amasra-4 kuyusunda çalışmalara başladı. Abdülhamid Han, 2024’ten bugüne Karadeniz’de 17 kuyuda sondaj yaptı.

#6
Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025’te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti. Bu keşifle birlikte Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Gemi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle hâlihazırda Türkali-44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor.

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Foto - Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin görevdeki 4’üncü yılını doldurmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin 4 yıldır Mavi Vatan’da Türkiye’nin enerjisinin izini sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, “9 Ağustos 2022’de Akdeniz’de ilk görevine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, bugün Karadeniz’de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye’nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı” dedi.

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