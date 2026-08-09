Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin görevdeki 4’üncü yılını doldurmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin 4 yıldır Mavi Vatan’da Türkiye’nin enerjisinin izini sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, “9 Ağustos 2022’de Akdeniz’de ilk görevine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, bugün Karadeniz’de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye’nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı” dedi.