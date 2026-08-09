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İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

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İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yer alan 22 ilçede 10 Ağustos Pazartesi günü 9 saate varan planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.

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Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

Şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar geniş bir alanda yaşanacak kesintilerden çok sayıda mahalle ve sokak etkilenecek.

#2
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• ARNAVUTKÖY • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.

#3
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• AVCILAR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.05 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.

#4
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BAĞCILAR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.

#5
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BAHÇELİEVLER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.

#6
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BAKIRKÖY • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Şenlikköy Mah., Otlukbeli Sk. ve civarı.

#7
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BAŞAKŞEHİR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 12.30 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kelebek, Nezih Babur, Süzer, Şehit Polis Gaffar Okkan Sk. ve civarı.

#8
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BAYRAMPAŞA • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 12.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Altıntepsi Mah., Eflatun, Filiz, Malazgirt, Çeşme Sk. / Ortamahalle Mah., Alev, Bağlar, Kırgız Sk. / Terazidere Mah., Ayvalı Dere 1., Filiz, Orta Sk. / Vatan Mah., Bağlar Sk. ve civarı.

#9
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BEŞİKTAŞ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 10.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Etiler Mah., Arnavutköy Yolu, Bade Sk. / Kültür Mah., Arnavutköy Yolu, Aşağı Çıkardı Çıkmazı, Hoca Ahmet Yesevi, Körkadı, Onaran, Samyeli, Sekbanlar, Suna, İETT Blokları Yolu Sk. ve civarı.

#10
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BEYLİKDÜZÜ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Kavaklı Mah., Umut Sk. ve civarı.

#11
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• BÜYÜKÇEKMECE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Bahçelievler Mah., Akdamar, Alev 1, Arzu 1, Arif, Asos, Aydınlar, Ağaçkakan, Bayram 1, Başak Çıkmazı, Benli, Burcu 1, Bülbül 4, Billur 2, D-100 Karayolu, Dekor, Derya 2, Doğan 2, Duygu, Dilber 1, Dilek 1, Emniyet, Ferman, Florya, Filiz 1, Gönül, Gönüllü, Güven 1, Kanarya 1, Köprü 1, Lalapaşa, Leyla, Lider Sk. ve civarı.

#12
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• ESENLER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Yavuz Selim Mah., Medrese, Merdiven Sk. ve civarı.

#13
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• ESENYURT • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Talatpaşa Mah., 1033. Sk. ve civarı.

#14
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• EYÜPSULTAN • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Güzeltеpe Mah., 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sk. / Yeşilpınar Mah., Rüzgarlı Sk. ve civarı.

#15
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• FATİH • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Ali Kuşçu Mah., Aksarıkı, Darüşşafaka, Eski Şifahane, Fatih Türbesi, Haliç, Keserciler, Manisalı Fırın, Mıhçılar, Misvak, Testereciler, Tetimmeler, Yeşil Sarık Sk. / Zeyrek Mah., Ders Vekili, Hattat Nafiz, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Tetimmeler, Yesarizade, İhtiyatlı Sk. ve civarı.

#16
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

#17
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• GÜNGÖREN • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Güven Mah., Posta Sk. / Merkez Mah., Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi Sk. / Sanayi Mah., Atafret, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neseli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sk. ve civarı.

#18
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• KAĞITHANE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Hamidiye Mah., Anadolu, Arife, Başak, Bilek, Eser, Gonca, Gül, Hasdal, Hilal, Ilıca, Kafkas, Kahveci, Osman Gazi, Rumeli, Safa, Sancak, Sare, Sevgi, Söyler, Tepeüstü, Yunus, Çağrı Sk. ve civarı.

#19
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• KÜÇÜKÇEKMECE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Gültepe Mah., Reyhan Sk. ve civarı.

#20
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• SARIYER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Zekeriyaköy Mah., Gök, Koç Üniversitesi, Turyap Sarıyer Evleri (Gök Sk.), Yeşiltaş Sk. ve civarı.

#21
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• SULTANGAZİ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: 75. Yıl Mah., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., Cumhuriyet Sk. / Yunus Emre Mah., 1331., 1331/2., 1332. Sk. ve civarı.

#22
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• ŞİŞLİ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 10.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Meşrutiyet Mah., Suna Kıraç Sk. ve civarı.

#23
Foto - İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!

• ZEYTİNBURNU • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Beştelsiz Mah., 106. Sk. / Gökalp Mah., 247., 249., 31/6., 31/7., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/2., 39/3., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49/2., Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın Sk. ve civarı.

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Yorumlar

elektrik alamadım olayı!

ekrem içerde olduğu için elekdürük alamıyok!
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