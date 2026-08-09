İstanbul'a 9 saatlik elektrik kesintisi ! 22 ilçede şalterler iniyor!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yer alan 22 ilçede 10 Ağustos Pazartesi günü 9 saate varan planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yer alan 22 ilçede 10 Ağustos Pazartesi günü 9 saate varan planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu.
Şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Arnavutköy'den Zeytinburnu'na kadar geniş bir alanda yaşanacak kesintilerden çok sayıda mahalle ve sokak etkilenecek.
• ARNAVUTKÖY • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Cahit, Fatih, Halis, Misra, Nasrettin Hoca, Sevdenur, Yaser Arafat, Ziver, Üzeyir Sk., Nenehatun Mah., Fatih Sk. ve civarı.
• AVCILAR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.05 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Merkez Mah., Cengiz, Fırın, Menekşe, Namık Kemal, Spor, Çiğdem, Şehit Cem Yurtbekler Sk. ve civarı.
• BAĞCILAR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Göztepe Mah., 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., Karanfil, Orhan Gazi, İnönü, Şehit Mehmet Erol Sk. / Mahmutbey Mah., İnönü Sk. ve civarı.
• BAHÇELİEVLER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Soğanlı Mah., Altıparmak, Baharlı, Buhara, Gülayla, Halide Edip Adıvar, Hızır, Hızır, Marmara 1, Mustafa Kemalpaşa, Necatibey, Serap 1, Seray, Setüstü, Sevinç, Yılmaz, Ümit Yaşar Oğuzcan Sk. ve civarı.
• BAKIRKÖY • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Yenimahalle Mah., 10 Temmuz Sk. / Yeşilköy Mah., Ahmet Taner Kışlalı Sk. / Şenlikköy Mah., Otlukbeli Sk. ve civarı.
• BAŞAKŞEHİR • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 12.30 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Bahçeşehir 2. Kısım Mah., Esenkent Bahçeşehir Yolu, Kelebek, Nezih Babur, Süzer, Şehit Polis Gaffar Okkan Sk. ve civarı.
• BAYRAMPAŞA • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 12.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Altıntepsi Mah., Eflatun, Filiz, Malazgirt, Çeşme Sk. / Ortamahalle Mah., Alev, Bağlar, Kırgız Sk. / Terazidere Mah., Ayvalı Dere 1., Filiz, Orta Sk. / Vatan Mah., Bağlar Sk. ve civarı.
• BEŞİKTAŞ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 10.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Etiler Mah., Arnavutköy Yolu, Bade Sk. / Kültür Mah., Arnavutköy Yolu, Aşağı Çıkardı Çıkmazı, Hoca Ahmet Yesevi, Körkadı, Onaran, Samyeli, Sekbanlar, Suna, İETT Blokları Yolu Sk. ve civarı.
• BEYLİKDÜZÜ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Kavaklı Mah., Umut Sk. ve civarı.
• BÜYÜKÇEKMECE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Bahçelievler Mah., Akdamar, Alev 1, Arzu 1, Arif, Asos, Aydınlar, Ağaçkakan, Bayram 1, Başak Çıkmazı, Benli, Burcu 1, Bülbül 4, Billur 2, D-100 Karayolu, Dekor, Derya 2, Doğan 2, Duygu, Dilber 1, Dilek 1, Emniyet, Ferman, Florya, Filiz 1, Gönül, Gönüllü, Güven 1, Kanarya 1, Köprü 1, Lalapaşa, Leyla, Lider Sk. ve civarı.
• ESENLER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Yavuz Selim Mah., Medrese, Merdiven Sk. ve civarı.
• ESENYURT • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Talatpaşa Mah., 1033. Sk. ve civarı.
• EYÜPSULTAN • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Güzeltеpe Mah., 1. Sevhan Çıkmazı, Barbaros, Darvadi, Keban, Mareşal Fevzi Çakmak, Sevhan, Turna, Urfa, Yunus Emre, Üçgül, İtimat Sk. / Yeşilpınar Mah., Rüzgarlı Sk. ve civarı.
• FATİH • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Ali Kuşçu Mah., Aksarıkı, Darüşşafaka, Eski Şifahane, Fatih Türbesi, Haliç, Keserciler, Manisalı Fırın, Mıhçılar, Misvak, Testereciler, Tetimmeler, Yeşil Sarık Sk. / Zeyrek Mah., Ders Vekili, Hattat Nafiz, Hattat İzzet, Kadı Çeşmesi, Tetimmeler, Yesarizade, İhtiyatlı Sk. ve civarı.
• GÜNGÖREN • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Güven Mah., Posta Sk. / Merkez Mah., Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi Sk. / Sanayi Mah., Atafret, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neseli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal Sk. ve civarı.
• KAĞITHANE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Hamidiye Mah., Anadolu, Arife, Başak, Bilek, Eser, Gonca, Gül, Hasdal, Hilal, Ilıca, Kafkas, Kahveci, Osman Gazi, Rumeli, Safa, Sancak, Sare, Sevgi, Söyler, Tepeüstü, Yunus, Çağrı Sk. ve civarı.
• KÜÇÜKÇEKMECE • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Gültepe Mah., Reyhan Sk. ve civarı.
• SARIYER • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 18.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Zekeriyaköy Mah., Gök, Koç Üniversitesi, Turyap Sarıyer Evleri (Gök Sk.), Yeşiltaş Sk. ve civarı.
• SULTANGAZİ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 09.00 – 17.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: 75. Yıl Mah., 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., Cumhuriyet Sk. / Yunus Emre Mah., 1331., 1331/2., 1332. Sk. ve civarı.
• ŞİŞLİ • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 10.00 – 17.00 • Çalışma: Bakım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Meşrutiyet Mah., Suna Kıraç Sk. ve civarı.
• ZEYTİNBURNU • Tarih: 10.08.2026 • Saat: 08.00 – 15.00 • Çalışma: Yatırım Programı Çalışması • Mahalle/Sokaklar: Beştelsiz Mah., 106. Sk. / Gökalp Mah., 247., 249., 31/6., 31/7., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/2., 39/3., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49/2., Hasan Sevim, Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydın Sk. ve civarı.
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