  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
11
Köprüde intihar girişimi

2021-11-06 18:38:16
Köprüde intihar girişimi

Samsun'da bunalıma giren bir kişi çevre yolu üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

#1
Foto - Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 30 yaşındaki 3 çocuk babası K.P., çevre yolu köprüsü kenarına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, bunalma giren 30 yaşındaki 3 çocuk babası K.P., çevre yolu köprüsü kenarına çıkarak intihara teşebbüs etti.

#3
Foto - Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi.

#4
Foto - Elinde bira kutusu olan şahsı polis ikna edemeyince olay yerine müzakereci polis sevk edildi.

Elinde bira kutusu olan şahsı polis ikna edemeyince olay yerine müzakereci polis sevk edildi.

#5
Foto - Şahsın yanına yaklaşan müzakereci polis, uzun süre vazgeçirmeye çalıştı.

Şahsın yanına yaklaşan müzakereci polis, uzun süre vazgeçirmeye çalıştı.

#6
Foto - Bira isteyen şahsa bira da getirten müzakereci polis, çocuğunu görmek isteyen şahsın yanına 3 yaşındaki kızını da getirip, şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için uğraştı.

Bira isteyen şahsa bira da getirten müzakereci polis, çocuğunu görmek isteyen şahsın yanına 3 yaşındaki kızını da getirip, şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için uğraştı.

#7
Foto - Şahsı olay yerinde polis aracında bulunan eşi ile de telefonla konuşturan polis, ne yaptıysa sonuç alamadı.

Şahsı olay yerinde polis aracında bulunan eşi ile de telefonla konuşturan polis, ne yaptıysa sonuç alamadı.

#8
Foto - Bir iş yerinde motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen K.P., polisin uzun süre mücadelesi sonucu ikna olarak 2 saat süren intihar girişiminden vazgeçti.

Bir iş yerinde motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen K.P., polisin uzun süre mücadelesi sonucu ikna olarak 2 saat süren intihar girişiminden vazgeçti.

#9
Foto - K.P. ifadesi alınmak üzere İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

K.P. ifadesi alınmak üzere İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

#10
Foto - Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı
Gündem

Rahatsızlanmıştı! Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ural, sevenler..
Siyaset

"Türkiye'ye yatırım yapmayın" diyen Kılıçdaroğlu'na Koç şamarı

"Türkiye'ye yatırım yapmayın burası güvenli değil" şeklinde sözler sarfederek yabancı yatırımcıları kaçırmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıç..
ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Tehdit...

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'taki askeri hareketliliğin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı...
Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı adayı belediye başkanlarından olabilir mi?" sorusunu yanıtla..
Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı
Ekonomi

Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı

Gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 3550-3750 lira arasında olacağına yönelik duyum aldığını ifade etti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay