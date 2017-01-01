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Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi

  • Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir vatandaş iki köpeğini kangurudan korumak isterken, dayak yedi. Kanguru tarafından dövülen Daniel Tuohey'in o anları kaydedildi.

  • Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, kangurunun yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

  • Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

  • Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.

  • Saldırı sırasında kısa bir süre kanguruyla yumruklaşan Tuohey'in, aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor.

  • Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

  • Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından 'efsane' olarak değerlendirildi.

  • Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi

  • Köpeklerini korumak isterken kangurudan dayak yedi

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