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Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

2024-06-04 11:25:36
Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

Van'da geçen yıl köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Emir Mete Durna'nın amcası, sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

#1
Foto - Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde geçen yıl 30 Ocak'ta oyun oynarken köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Durna, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğa saldıran köpeğin sahibi H.K, 24 Ekim 2023'te Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

#2
Foto - Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

Yaşadıkları acı olayı unutamayan Durna'nın ailesi, psikolojik destek almaya başladı. Amca Mehmet Şirin Durna, AA muhabirine, başka çocukların hayatını kaybetmemesi için sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ettiklerini söyledi.

#3
Foto - Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

Sahipsiz hayvanlarla ilgili hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri desteklediklerini belirten Durna, yeğeninin sitenin bahçesinde oynarken köpek saldırısında uğradığını anımsattı. Çocukların evlerinin önünde bile güvende olmadığını anlatan Durna, "Yeğenimin acısını unutamayan anne, baba ve kardeşlerinin durumu halen düzelmedi. Psikolojik tedavi görüyorlar. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasıyla ilgili yeni yasalar çıkıyormuş. Ciddi tedbirlerin alınacağı söyleniyor. Bu durum bizi memnun ediyor. Başka insanlar üzülmesin, yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın. Başka çocuklar ölmesin, bunun için gereken önlemler alınsın." diye konuştu.

#4
Foto - Köpeklerin öldürdüğü çocuğun ailesi düzenleme istedi

Köpeklerin yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu dile getiren Durna, sahipsiz köpekler konusunda katı kanunların getirilmesini beklediklerini vurguladı. Durna, insanların kendini güvende hissetmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Sokaklar köpeklerle dolu, sürü halinde dolaşıyorlar. Biz yetişkinler bile tedirgin oluyoruz. Yaşadıklarımızdan sonra başka aileler de benzer sorunlar yaşamış. İnşallah sokaklarda köpekler toplanır, kimse yaşadığımız zor ve acı durumu yaşamaz. Yeni yasalar da bu sorunun önüne geçer. Köpekleri toplamak çok zor değil. Doğru koşullar hazırlanmalı. Bu anlamda umutluyuz. Bu sayede çocuklarımız sitenin önüne, bahçeye daha rahat çıkar. Veliler de bu anlamda tedirgin olmaz. Çocuklarımızı okula gönderdiğimizde daha rahat oluruz. Çocuklar dışarıda rahatlıkla gezip oynamalı. Beklentimiz yeni düzenlemelerin etkili olması."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bir insan öldü mu evet kim öldürdü bir köpek severler bu çocuktan ya da ailesinden bir özür bile diledimi hayır yani bir insanı değil köpeklerin tarafını tuttular doğrumu doğru peki bu olayın aynen ve defaatle tekrarlanma olasılığı varmı evet var öyleyse bu necip millet bir karar verecek ya köpek soyundan geldiğini kabul edecek ve onların tarafında olacak yada bu olayların yaşanmaması için tek çare olan UYUTMAYA karşı gelmeyecek en azında bir kez.Gerisi boş laftır her bağıran ya da güçlü olan haklı değildir bunu görmek için koyarsın önüne milletin referandum sandığını görürsün neticeyi ben kabul ediyorum hodri meydan.

hsn

ben bu hükümetin buna,çözüm üretecek cesarette olduğunu zannetmiyorum.  itciler ve darbeciler şu an hükümette baskın görünüyor ki darbeciler serbest bırakılıyor, 5 yıldır köpekler serbeş sokakları işgal etmiş durumda.
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