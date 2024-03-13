Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Tahinli pidenin Kadınhanı ilçesine has bir lezzet olduğunu anlatan usta Fatih Yemenici, “Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tahinli pide satışlarımız başladı. Tahinli pide bu yıl sadesi 140 lira, cevizlisi 170 lira diğer çeşitlerin içeriğine göre fiyatlarımız değişiyor. Bu yıl müşterimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Tahinli pide tatlısı çok güzel bir tatlıdır, iftar sofralarını süsler. Sahurda ekmek olarak çay, meyve suyu ve kola gibi içeceklerle de oldukça tok tutan bir yiyecektir. Her gıdada olduğu gibi tahinli pideyi alırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle bu yıl paketli ürünlerde yapılan yanlışlıklar bizim sektörümüz de de yapılmaya başlandı. Gramajlarla oynamalar falan oluyor çünkü tahinli pidenin ekmek gibi belirli bir gramajı yok. Gramajları düşürüp fiyatları düşürme çabasına girenler oluyor. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini öneriyoruz” dedi.