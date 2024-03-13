  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Film gerçek oldu! İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı’nda yaşıyor

'Ciddi problem var' diyen İslam Memiş gram altındaki riski açıkladı

Sen ne yaptın böyle imam efendi! Camide bunu yaptı! Hiç olacak iş miydi bu

Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü rakı şişesi paylaştı, işin sırrını Gaffar Yakınca açıkladı! Türkiye’yi şok edecek iddiayı “kuvvetle muhtemel” diyerek duyurdu

Google’dan beklenmedik “seçim” kararı: Herkes şaştı kaldı

Galatasaray, acı haberi duyurdu: Vefat haberini üzülerek öğrendik

Buket Aydın’ın İmamoğlu’na tepkisi gündem oldu: Resmen füze fırlattı

İstifası günlerce konuşulmuştu! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş “Hafize Gaye Erkan” açıklaması! “Mehmet Şimşek” detayı dikkat çekti

‘Osmanlı’dan beri ilk kez oluyor” diyerek paniklediler! ABD Yayın organından ses getiren Türkiye itirafı
Ramazan
5
Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

2024-03-13 16:01:57
Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Konya'da her yıl Ramazan ayında tahinli pideye ilgi artıyor.

#1
Foto - Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Ramazan ayının gelmesiyle Konya'daki fırınlarda da hareketlilik artarken, Kadınhanı ilçesine has tahinli pide vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. Gece hazırlanan hamurlar tahinle karıştırılarak yoğruluyor. Hummalı bir çalışmanın ardından tepsilere dökülen hamurlar daha sonra taş fırında pişiriliyor.

#2
Foto - Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Tahinli pidenin Kadınhanı ilçesine has bir lezzet olduğunu anlatan usta Fatih Yemenici, “Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tahinli pide satışlarımız başladı. Tahinli pide bu yıl sadesi 140 lira, cevizlisi 170 lira diğer çeşitlerin içeriğine göre fiyatlarımız değişiyor. Bu yıl müşterimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Tahinli pide tatlısı çok güzel bir tatlıdır, iftar sofralarını süsler. Sahurda ekmek olarak çay, meyve suyu ve kola gibi içeceklerle de oldukça tok tutan bir yiyecektir. Her gıdada olduğu gibi tahinli pideyi alırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle bu yıl paketli ürünlerde yapılan yanlışlıklar bizim sektörümüz de de yapılmaya başlandı. Gramajlarla oynamalar falan oluyor çünkü tahinli pidenin ekmek gibi belirli bir gramajı yok. Gramajları düşürüp fiyatları düşürme çabasına girenler oluyor. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini öneriyoruz” dedi.

#3
Foto - Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Tahinli pide hamurunun odun ateşinde piştiğini anlatan Yemenici, “Tahinli pide mayalı bir hamur. İçerisinde ise tahin, arzuya göre ceviz, kaymak, fıstık gibi değişik çeşitleri yapıyoruz. Bunların ardından ise ustalıkla pişirilmesi kalıyor. Tahinli pidenin en önemli özelliği pişmesidir. Köz meşe odun ateşinde yavaş yavaş dinlenmiş pideleri pişiriyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - Konya'nın Ramazan'a has lezzeti

Tahinli pide alan Özgür Üzümcü, “Bu bir gelenek haline geldi. Ramazan ayında damak tadına özgü bir lezzet oldu. Severek alıyoruz, yiyoruz. Besleyici, doyurucu ve tok tutuyor. Ben tatlı olarak kullanıyorum ama çocuklar sahurda ekmek olarak tüketiyor” ifadelerini kullandı. Nadi Ercan ise “Konya’mızın olmazsa olmazı Ramazan ayında en çok tercih edilen Kadınhanı ilçemize özgü tahinli pidemizi ben genellikle cevizli olarak tüketiyorum. Tok tutuyor, severek tüketiyoruz. İki çocuğum var ikisi de severek yiyor” dedi.

Bunu ısrarla söylüyorum yetkililer duysun. O anlaşma mutlaka yapılmalı
Gündem

Bunu ısrarla söylüyorum yetkililer duysun. O anlaşma mutlaka yapılmalı

Özellikle Filistin sorununun gündeme geldiği bugünlerde Filistinlilerin hakkının korunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Cihat Yaycı, bir ta..
40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı
Gündem

40 yıllık oyunculara taş çıkarttı! Deste deste dolarlara Ekrem'in cevabı

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullan..
Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş
Gündem

Bakmayın Ertuğrul Özkök’un ballandırarak anlattığına! Haksız baba Esad Demirel'i böyle susturmuş

28 Şubat sürecinde halkın oylarıyla seçilen iktidarları hedef alan ve cuntacıların sözcülüğüne soyunan Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yö..
Yavaş kasayı patlatmış! Turgut Altınok rakamları açıkladı
Gündem

Yavaş kasayı patlatmış! Turgut Altınok rakamları açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a Ankara'yı borç batağına batırdığı için tepk..
Murat Kurum'dan Yeniden Refahlılara çağrı! 'Bu Erbakan Hoca'mızın hayali'
Gündem

Murat Kurum'dan Yeniden Refahlılara çağrı! 'Bu Erbakan Hoca'mızın hayali'

Canlı yayına katılan AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, 'Yeniden Refahlı kardeşlerimizin de oyuna talibiz. Çünkü buradaki dava yerli ve mil..
CHP'lileri bile şoke eden yarım Genel Başkan Özel'e Cem Küçük'ten çağrı! Aradan çekil olağan genel başkanı görelim
Gündem

CHP'lileri bile şoke eden yarım Genel Başkan Özel'e Cem Küçük'ten çağrı! Aradan çekil olağan genel başkanı görelim

CHP'lileri bile şoke eden yarım Genel Başkan Özel'e Cem Küçük'ten çağrı! Aradan çekil olağan genel başkanı görelim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23