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Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı

2021-06-18 16:13:36
Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

#1
Foto - İddiaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde aracıyla seyreden O.G, aralarında husumet bulunan A.T. ve O.G. ile trafikte karşılaştı.

İddiaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde aracıyla seyreden O.G, aralarında husumet bulunan A.T. ve O.G. ile trafikte karşılaştı.

#2
Foto - Araçlarından inen kişiler arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Yaralanan A.T. ve aynı araçtaki O.G, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarından inen kişiler arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Yaralanan A.T. ve aynı araçtaki O.G, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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