Konya'da tarihi keşif! 2,5 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor

Hasan Hüseyin Kahriman ise buzul yatağını birkaç yıl önce fark ettiğini ancak, karla kaplı olması nedeniyle tam belirleyemediğini belirtti. Bu yıl yağışların az olması ve dağın zirvesindeki karların kısa sürede erimesini fırsat bilip tekrar Geyik Dağı'na tırmanış yaptığını ifade eden Kahriman, ''Bu yıl, en az kar yağışı olduğunu uzmanlar söyledi. Hemen aklıma Geyik Dağları geldi ve buraya tırmandım. Bu bölgeye geldiğimde uzaktan bir çakıl tabakası olduğunu, üzerinde de çukurlar olduğunu fark ettim. Yaklaştıkça çakıl tabakasının altında buz kütlelerini gördüm. Görünce çok şaşırdım. Hayatımda ilk kez gördüğüm bir şeydi. Buz kütlelerinde katmanlar olduğunu fark ettim. Ben bu buzul yatağını kendi imkanlarımla buldum ama buraya bilim insanlarını davet ediyorum. Buzulların hemen üstünde bir ardıç ağacı parçası buldum. Bunun da incelenmesini istiyorum. Geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Geyik Dağları’nın korunmasını istiyorum. Dağcı arkadaşların çok sık geldiği bir yer burası ama dağcıları uyarıyorum. Buraya artık gelmesinler çünkü buzullar ortaya çıkınca çukurlar oluştu. Tehlikeli bir bölge oldu” dedi.