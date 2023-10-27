Konya'da tarihi keşif! 2,5 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor

Küresel ısınma nedeniyle buzulun ortaya çıkmış olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Adnan Pınar, “Geyik Dağları’nın İç Anadolu’ya bakan kısmında gezgin arkadaşımızın bulmuş olduğu buzullar da görüntülerden anladığımız kadarıyla eski bir sirk buzulu. Dağın kuzey yamaçlarında çukur sirk diye bahsettiğimiz alanlarda biriken binlerce yıllık birbiri üzerine yağan karın oluşturduğu büyük bir buzul örtüsü. Bunlar bu kuraklaşmaya bağlı olarak üzerindeki daimi kar kütlesinin erimesiyle günümüzde açığa çıkan sirk buzulu. Çok enteresan gerçekten çarpıcı, bu katmanların görüntülenmesi, net olarak izlenmesi, her sene yağan karın o katmanların bir sonraki yıl yağan karla buzullaşması ortaya çıkıyor. Detaylı arazi çalışması, ölçümler ve örneklerle çok daha net konuşmayı sağlayacak bilgiler ortaya çıkartabilir” diye konuştu.