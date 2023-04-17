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Ramazan
7
Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

2023-04-17 23:47:33
Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Konya’da Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

#1
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Konya’da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı’nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı’nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu.

#2
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

#3
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Meydanda namaz kılan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi.

#5
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Namazını kılan Mustafa İlik, "Çok mutlu ve huzurlu olduğumuz bir gece, inşallah rastlamışızdır. Bu gece bin aydan hayırlı bir gece. Kur'an-ı Kerim'in semadan dünyaya indirildiği gece. Bu yüzden Rabbimizden mağfiret diliyoruz. Bunları söylerken tüylerim diken diken oluyor. İnşallah Rabbimizin mağfiretine, bağışlamasına muvaffak oluruz. Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

#6
Foto - Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Fadıl Taş ise, "Yüce Kadir Gecesi'ne ulaştığımız için şükürler ediyoruz. Rabbimize hamdediyoruz. Geldik buraya dua edeceğiz. Elimizi semaya açacağız" diye konuştu.

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