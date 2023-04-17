Konya'da Müslümanlar Mevlana Meydanı'nı doldurdu

Namazını kılan Mustafa İlik, "Çok mutlu ve huzurlu olduğumuz bir gece, inşallah rastlamışızdır. Bu gece bin aydan hayırlı bir gece. Kur'an-ı Kerim'in semadan dünyaya indirildiği gece. Bu yüzden Rabbimizden mağfiret diliyoruz. Bunları söylerken tüylerim diken diken oluyor. İnşallah Rabbimizin mağfiretine, bağışlamasına muvaffak oluruz. Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.