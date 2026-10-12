Meteorolojiden o şehirlere yağış uyarısı!
Meteoroloji, Gaziantep, Kilis ve Hatay’ın yanı sıra Kahramanmaraş ile Osmaniye’nin güneydoğusunda kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji, Gaziantep, Kilis ve Hatay’ın yanı sıra Kahramanmaraş ile Osmaniye’nin güneydoğusunda kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü Gaziantep, Kilis ve Hatay ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Kuvvetli yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteorolojik uyarının 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 00.00'da başlayıp aynı gün saat 23.59'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Yağış hadisesinin şiddeti ise kuvvetli yağış olarak sınıflandırıldı.
Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
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