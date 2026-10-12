Meteorolojiden o şehirlere yağış uyarısı!

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü Gaziantep, Kilis ve Hatay ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.