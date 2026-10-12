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Ekonomi
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Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

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Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Trump’ın Rusya’dan dizel tedariki ve Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusundaki açıklamalarının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova ile yapılan dizel tedarik anlaşmasının ardından Ukrayna ve Rusya’nın birbirlerinin enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını söylemesiyle, Rusya’dan daha fazla arz geleceği beklentisi üzerine pazartesi günü geriledi.

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Foto - Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Brent petrol vadeli işlemleri, saat 01.54 GMT itibarıyla 1,54 dolar, yani yüzde 1,47 düşerek varil başına 103,18 dolara indi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 1,54 dolar, yani yüzde 1,68 kayıpla varil başına 90,31 dolardan işlem gördü.

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Foto - Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Trump’ın cuma günü Rusya’nın ABD ve küresel piyasalara derhal 300 bin metrik tondan fazla, yani 2,25 milyon varil dizel sağlayacağını açıklamasının ardından ICE gazyağı vadeli işlemleri yüzde 3 düşerek varil başına 1.436 dolara geriledi. Trump, Rusya’nın kasım ayında 500 bin ton daha ve “hemen ardından” ilave 1 milyon ton dizel tedarik edeceğini de belirtti.

#3
Foto - Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, küresel günlük dizel tüketiminin yaklaşık 29 milyon varil olması bekleniyor. Trump, pazar günü beklenmedik bir şekilde Ukrayna ve Rusya’nın enerji alanında ateşkes üzerinde anlaştığını da duyurdu. Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, enerji ateşkesinin ayrıntılarını hâlâ beklediğini söyledi. Rusya ise açıklama yapmadı. KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, açıklamaların kısa vadeli arz baskısının bir kısmını hafiflettiğini belirtti.

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Foto - Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Waterer, “Böyle bir ateşkesin geçerliliği ve ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Ateşkesin gerçekten uygulanacağına dair daha açık kanıtlar olmadan fiyatlardaki geri çekilmenin boyutu muhtemelen sınırlı kalacaktır” diye ekledi. IEA İcra Direktörü Fatih Birol, pazar günü tüm üyelerin ek dizel salımlarına ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Birol ayrıca, taahhüt ettikleri miktarları henüz tamamen piyasaya sunmamış ülkelerin, dizele öncelik vererek kalan salımlarını hızlandırması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Goldman Sachs, aralık ayına ilişkin Brent petrol fiyat tahminini daha önceki 85 dolardan varil başına 90 dolara yükseltti. Daan Struyven liderliğindeki analistler bu değerlendirmeyi bir araştırma notunda paylaştı. Analistler, “Orta Doğu’daki arzın koşullara uyum sağlamayı sürdürmesinin zamanla ham petrol fiyatlarını düşüreceği yönündeki temel senaryomuzu koruyoruz. Bununla birlikte, gerilimin yeniden tırmanması ihtimali fiyatlar açısından önemli bir net yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Analistler, risk primini varil başına 20 doların biraz üzerinde tahmin etti. Analistler ayrıca, “ABD ile Avrupa arasındaki yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Brent’e kıyasla alışılmadık ölçüde düşük olan WTI fiyatlarının, Aralık 2026’da ortalama 81 dolar, 2027’de ise 73 dolar olacağını öngörüyoruz” dedi. Meksika Körfezi’nde ise enerji devleri Shell, Chevron ve BP, Isaias Kasırgası’nın cumartesi günü erken saatlerde karaya ulaşmasının ardından platformlarına personeli yeniden göndermek ve üretimi yeniden başlatmak için çalışıyordu.

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