Dizel krizi çözüldü petrol fiyatları düştü

Goldman Sachs, aralık ayına ilişkin Brent petrol fiyat tahminini daha önceki 85 dolardan varil başına 90 dolara yükseltti. Daan Struyven liderliğindeki analistler bu değerlendirmeyi bir araştırma notunda paylaştı. Analistler, “Orta Doğu’daki arzın koşullara uyum sağlamayı sürdürmesinin zamanla ham petrol fiyatlarını düşüreceği yönündeki temel senaryomuzu koruyoruz. Bununla birlikte, gerilimin yeniden tırmanması ihtimali fiyatlar açısından önemli bir net yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Analistler, risk primini varil başına 20 doların biraz üzerinde tahmin etti. Analistler ayrıca, “ABD ile Avrupa arasındaki yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Brent’e kıyasla alışılmadık ölçüde düşük olan WTI fiyatlarının, Aralık 2026’da ortalama 81 dolar, 2027’de ise 73 dolar olacağını öngörüyoruz” dedi. Meksika Körfezi’nde ise enerji devleri Shell, Chevron ve BP, Isaias Kasırgası’nın cumartesi günü erken saatlerde karaya ulaşmasının ardından platformlarına personeli yeniden göndermek ve üretimi yeniden başlatmak için çalışıyordu.