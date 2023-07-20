  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk devine Katar piyangosu! Resmen satın alacaklar

Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı

Japonlar duyurdu: Türkiye'nin o silahı ABD'li rakibinden çok daha üstün! Çinli modeller emekliye ayrılacak

Genç girişimciler bu merkezde yetişiyor

O havalimanı bugün açılıyor! İlk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Çatalca’da en güzel çadır kamp alanı! İşte bütün detaylar...

Terden sararan yastıkları 5 dakikada beyazlatıyor! Avrupalılar asırlardır yapıyor

Araç sahipleri neye uğradığını şaşıracak! Akaryakıta bir dev zam daha geliyor, miktar belli oldu

Türkiye'ye vermedikleri F-35 başlarına bela oldu! Lockheed Martin şok eden haberi verdi

Sıcak hava nedeniyle ölen 17 kişinin 10'unun evinde vantilatör açıktı! Vantilatör kullananlar aman dikkat!
Türkiye
3
Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı

2023-07-20 09:54:42
Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 42 GF 792 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEP 081 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri şarampole inerek durabildi. Kazada Halis V. (65), Orhan B. (42) ve Aydın U. (41) yaralandı.

#2
Foto - Konya'da hafif ticari araçlar çarpıştı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SPK'den 5 kişiye işlem yasağı
Ekonomi

SPK'den 5 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Prof. Sofuoğlu'ndan Ebrar Karakurt için zor soru! 'Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz'
Gündem

Prof. Sofuoğlu'ndan Ebrar Karakurt için zor soru! 'Siz hani sporcunun ahlâklı olanını seviyordunuz'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'u eleştirdiği mesajında tokat gibi ifadeler kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti! Töre: KKTC'de olmasından gurur duyduk diyerek duyurdu
Teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Bayraktar gemisini ziyaret etti! Töre: KKTC'de olmasından gurur duyduk diyerek duyurdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Liman'na demirleyen Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri..
Zelenskiy silaha doymuyor! Çağrı yaptı
Dünya

Zelenskiy silaha doymuyor! Çağrı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek çağrı yaptı.
Cumhuriyet gazetesinde şaşırtan haber
Medya

Cumhuriyet gazetesinde şaşırtan haber

Gurbetçilerin Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik vatanınızda kalın orada düzen kurmak çok zor gibi tavsiyelerini içeren haberin Cumhuriyet ..
‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Gündem

‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası'nın Katarlılara satıldığını ortaya atan Yavuz Selim Demirağ'ın iddiaları yalan çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23