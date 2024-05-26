Konut alacaklara dolandırıcılık uyarısı!

Eğer böyle bir belge yoksa ne kapora gönderilmeli ne de telefon ile aranmalı. Örneğin; Malatya'dan ya da Giresun'dan İzmir'deki üniversitelerden birini kazanan öğrencilerin çoğu ev aramaya başlıyor. Sitelerde evlerin fotoğrafları çok kaliteli, güzel görünüyor, kirası ucuz gösteriliyor. Vatandaşımız biraz da buna dikkat etmeli. Bir yerde bir ödül varsa dikkat edilecek bir mevzu da oluyor" diye konuştu. Özellikle İzmir öğrenci şehri olduğu için uygun fiyata kiralık ev ilanı veriyorlar. Bunun da karşılığında kaporaları alıp ortadan kayboluyorlar. Ancak yetki belgesi alan emlakçıların bu tür dolandırıcılık olaylarına karışması mümkün değil çünkü yetki belgesi kişinin elinden alınıyor. Bu nedenle ev ilanı sitelerinde isim sonunda 'yapı' olan veya inşaat şirketi gibi gösterip emlakçılık yapmaya çalışan kişiler nedeni ile vatandaşlar mağdur olabiliyor" ifadelerini kullandı.