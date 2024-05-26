2024-05-26 10:05:17 Konut alacaklara dolandırıcılık uyarısı!
Artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev tutmak isteyen ya da satın almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Ev arayan öğrencileri de hedef alan dolandırıcılar, uygun kiralık ya da satılık ev ilanı verdikten sonra 'kapora' adı altında para alıp, ortadan kayboluyor Son dönemde çok sayıda kişinin konut satış ve kiralamalarında mağdur olduğunu dile getiren İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, yetki belgesinin önemini vurguladı.