  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

2023-06-15 07:10:47
Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki kamyonete çarparken sürücü yaralandı.

#1
Foto - Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Kaza, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Edinilen bilgiye göre, Saniye K. idaresindeki 19 TH 496 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan 19 ACR 277 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

#3
Foto - Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Kontrolden çıkan araç park halindeki kamyonete çarptı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Dolar 24 liraya dayanırken Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Doları olan hemen bunu yapsın hemen
Ekonomi

Dolar 24 liraya dayanırken Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, dolar yerine altın almanın daha mantıklı bir yatırım aracı olacağını söyledi.
Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta çekildi! Bu gizemli cismin sırrı ne?
Yaşam

Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta çekildi! Bu gizemli cismin sırrı ne?

Kahramanmaraş semalarında tanımlanamayan cisim görüntülendi.
Tek tek açıkladı! Canan Karatay’dan covid aşısı olanlara çağrı
Sağlık

Tek tek açıkladı! Canan Karatay’dan covid aşısı olanlara çağrı

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında son günlerde çok tartışılan Covid aşılarının, iddia edilen yan etkilerine karşı neler yapıl..
Sırtlarında yumurta küfesi yok! Bu da CHP'nin asgari ücret teklifi
Gündem

Sırtlarında yumurta küfesi yok! Bu da CHP'nin asgari ücret teklifi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Asgari ücrete en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Bu durumda asgari ücret, 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL..
Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!
Gündem

Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Elle Style Awards Ödülleri‘nde aldığı ödülü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'in 22 Temmuz'daki konser..
Bayraktar AKINCI'ndan bir ilk
Teknoloji

Bayraktar AKINCI'ndan bir ilk

Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI'dan atılan Hassas Güdüm Kiti (HGK) hedefi 12'den vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23