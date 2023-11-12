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Yaşam
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Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

2023-11-12 17:24:21
Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

Adana’nın Feke ilçesinde konargöçer yaşayan vatandaşların kabristanları yürek burkuyor.

#1
Foto - Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

Feke ilçesinde bazı aileler hala konargöçer yaşamaya devam ediyor. Göçerler baharda yaylaya çıkarken, kış gelmeden önce de ilçe merkezine ya da köylerine dönüyor.

#2
Foto - Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

Bu zorlu hayatta yaylada ölenler ise buralara defnediliyor. Göçerlerden Yüksel Özcan, "Burası Köroğlu Beli olarak geçer. Eskiden göçerler cenazeleri olduğu zaman buraya defnedermiş. O dönem araba yokmuş ve göçerler konakladıkları alanlarda definlerini yaparlarmış” dedi.

#3
Foto - Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

Göçer İsmail Özcan ise, “1945 yılından ve daha önce vefat etmiş birçok kişinin kabri var burada. Burası Yörük mezarı olarak geçer. At, eşek zamanı göçerler cenazelerini ulaşım olmadığı için böyle defnederlermiş. Bizler de buradan geçerken dua ederiz” diye konuştu.

#4
Foto - Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

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