Konargöçerlerin kabristanı yürekleri yakıyor!

Göçer İsmail Özcan ise, “1945 yılından ve daha önce vefat etmiş birçok kişinin kabri var burada. Burası Yörük mezarı olarak geçer. At, eşek zamanı göçerler cenazelerini ulaşım olmadığı için böyle defnederlermiş. Bizler de buradan geçerken dua ederiz” diye konuştu.