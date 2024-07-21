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Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

2024-07-21 07:12:45
Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

12 Temmuz günü İzmir Konak'ta yaşanan facia yürekleri yaktı. Etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada faciaya neden olan kabloların daha önce yaşanan taşkın sırasında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan çalışmada yüzeye yaklaştırıldığı belirtildi. Söz konusu çalışmayla ilgili İZSU'dan kendilerine gözlemci talebi ve bilgilendirmenin de yapılmadığı ifade edildi.

#1
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

Türkiye, 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapıldı.

#2
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

KORKUNÇ FACİADA İKİ CAN KAYBI İki arkadaş olay yerine hayatını kaybederken korkunç olayla ilgili kahreden ihmaller zinciri ortaya çıktı. Elektrik faciasında 27 şüpheli gözaltına alındı.

#3
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

İZSU'DAN ÖLDÜREN İHMAL Öte yandan facia ile ilgili GDZ Elektrik'ten bir açıklama geldi. Elektrik şirketi faciaya neden olan kabloların daha önce yaşanan taşkın sırasında İZSU tarafından yapılan çalışmada yüzeye yaklaştırıldığını belirtti. Söz konusu çalışmayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gözlemci talebi ve bilgilendirmenin de yapılmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

MAZGAL DEMİRİ NEDENİYLE KABLOLAR İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ Yan yana bulunan kabloların iki mazgal arasında sıkışık halde yer aldığı belirtilirken izolasyonu bozuk kablonun mazgal demiri tarafından işlevini yitirdiği aktarıldı.

#5
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

ŞARTNAMEYE AYKIRI OLARAK KABLOLARIN ALTINDAN BORU GEÇİRİLMİŞ! Kablo izolasyonunun bozulmasının nedeni olarak ise İZSU tarafından yapılan çalışma gerekçe gösterildi. "2023 yılı Kasım ayında deniz suyunun yükselmesiyle birlikte yaşanan taşkın nedeni ile birçok iş yeri sular altında kalmıştır. Bölgede yaşanan sel vakası sonrası; 04.01.2024 tarih ve 02:03 saatinde, belirtilen lokasyonda İZSU ekipleri tarafından kapsamlı çalışma yapılmış, yağmur suyu mazgalı tesis etmiştir. Yağmur suyu kanal çalışmaları esnasında; kablo montaj şartnamesine uygun şekilde tesis edilmiş olan mevcut kablolarımızın; altından boru geçirmek suretiyle montaj şartnamesine aykırı şekilde yüzeye İZSU tarafından yaklaştırıldığı görüntülerden de tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmaya ilişkin gözlemci talebi ve bilgilendirme yapılmamıştır." denildi.

#6
Foto - Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

"YERALTINDAN DUMANLAR ÇIKIYOR" Ayrıca "GDZ Elektrik tarafından olay mahallinde yapılan çalışma araştırıldığında; 09.01.2024 tarihinde, Şirketimize vatandaşlar tarafından bir ihbar gelmiş olup, "Yeraltı kablolarından duman çıkıyor." notuyla yapılan ihbara, ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde müdahale edilerek kaza yaşanan kablodan farklı bir kabloda fermuarlı ek (ve muf) ile onarım işlemi yapılmıştır. Yapılan onarıma ilişkin bilgi ve belgeler; elektronik kayıt, ses kaydı, tespit fotoğrafı ve kesinti kayıtlarında yer almaktadır. Bu bilgiler Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı. YOĞUN BİR YERLEŞİM BÖLGESİ Bölgenin kalabalık bir yerleşim bölgesi olduğunun da vurgulandığı açıklamada "Kabloların montajının doğalgaz ikaz bandının üzerinde başladığı görülmekte olup, bu durum kablo montajı için çok zorunlu hallerin oluştuğunun ispatı niteliğindedir." denildi. SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR Facia ile ilgili savcılık soruşturması ve incelemeler ise devam ediyor.

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