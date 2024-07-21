2024-07-21 07:12:45 Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!
12 Temmuz günü İzmir Konak'ta yaşanan facia yürekleri yaktı. Etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada faciaya neden olan kabloların daha önce yaşanan taşkın sırasında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan çalışmada yüzeye yaklaştırıldığı belirtildi. Söz konusu çalışmayla ilgili İZSU'dan kendilerine gözlemci talebi ve bilgilendirmenin de yapılmadığı ifade edildi.