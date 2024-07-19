  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Komşudaki yangına Türkiye'den destek

2024-07-19 08:12:22
Komşudaki yangına Türkiye'den destek

Türkiye, Bulgaristan'daki yangın afetine karşı söndürme çalışmalarına destek veriyor.

#1
Foto - Komşudaki yangına Türkiye'den destek

Ekipler, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangında söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Kırklareli’nden Bulgaristan'a gitti.

#2
Foto - Komşudaki yangına Türkiye'den destek

Kırklareli Valiliği tarafından, Bulgaristan'a 40 kişilik ekiple birlikte 3 pikap, 15 nakliye aracı, 4 su tankeri, 2 itfaiye aracı, 2 greyder ve dozer gönderildi.

#3
Foto - Komşudaki yangına Türkiye'den destek

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde komşu ülkeye destek ve yardım sağlanması çabalarının devam edeceği belirtildi. Edirne'de de helikopter ve uçakların da hazır bekletildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası... Türkiye'ye 300 milyon dolarlık dev müjde
Ekonomi

BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımı sonrası... Türkiye'ye 300 milyon dolarlık dev müjde

Çinli otomotiv devi BYD'nin yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımın ardından Türkiye’ye 300 milyon dolarlık dev bir tesis daha kuruluyor...
İngiliz ismin Türk bayrağı yorumu gündem oldu: Mesai başlayınca oradan kaldırılıyor mu?
Sosyal Medya

İngiliz ismin Türk bayrağı yorumu gündem oldu: Mesai başlayınca oradan kaldırılıyor mu?

Türkiye'de yaşayan bir İngiliz TikTok kullanıcısının Türk bayrağı ile ilgili yorumu sosyal medyada gündem oldu.
Tepki alınca geri vites yaptı Ali Koç’tan büyük terbiyesizlik
Gündem

Tepki alınca geri vites yaptı Ali Koç’tan büyük terbiyesizlik

Fenerbahçe’nin 6 yıllık başarısız başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye söylediği sözler sonrası ortalık karıştı. Büyükekşi'yi he..
Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi
Ekonomi

Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi

Rusların son dönemde artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye yönelik paket turlarına ilgisi azaldığı konuşuluyor. Bu söylentiler sürerken güzel ..
Sultangazi'de dehşet!
Gündem

Sultangazi'de dehşet!

İstanbul Sultangazi'de motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. O sırada yatağında uyuyan 13 yaşındaki..
Mahra Melin Pınar'ın babasından muhalefete tepki! 'Allah'ın adaleti üzerinizden eksik olmasın'
Gündem

Mahra Melin Pınar'ın babasından muhalefete tepki! 'Allah'ın adaleti üzerinizden eksik olmasın'

Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyon çarpması sonucunda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23