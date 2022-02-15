2022-02-15 15:27:04 Komşuda sağlıkçılar sokağa indi
Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa indi.
Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa indi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.
Göstericiler, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.
Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olması protesto edildi.
Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.
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