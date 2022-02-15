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Dünya
5
Komşuda sağlıkçılar sokağa indi

2022-02-15 15:27:04
Komşuda sağlıkçılar sokağa indi

Yunanistan'da sağlık çalışanları sokağa indi.

#1
Foto - Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu karşıtı sağlık çalışanları gösteri gerçekleştirdi.

#2
Foto - Göstericiler, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Göstericiler, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi.

#3
Foto - Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olması protesto edildi.

Kovid-19 aşısının sağlık çalışanları için zorunlu olması protesto edildi.

#4
Foto - Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.​​​​​​​

Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.​​​​​​​

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