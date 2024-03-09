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Dünya
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Komşu ülkede feci yangın

2024-03-09 15:15:11
Komşu ülkede feci yangın

Irak'ın Erbil kentindeki bir inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı.

#1
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

#2
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#3
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#4
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#5
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#6
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#11
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

#12
Foto - Komşu ülkede feci yangın

Olay yerinden görüntüler...

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