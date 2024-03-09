2024-03-09 15:15:11 Komşu ülkede feci yangın
Irak'ın Erbil kentindeki bir inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı.
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Irak'ın Erbil kentindeki bir inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan depoda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
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