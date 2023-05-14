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Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

2023-05-14 09:43:51
Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

Bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde koltuk değnekleriyle oy kullanmaya gitti.

#1
Foto - Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

İstanbul'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşandığı okullarda bazı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldikleri görüldü.

#2
Foto - Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beşiktaş ve Esenler’de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda kısmen yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında bazı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

#3
Foto - Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

#4
Foto - Koltuk değnekleri ile sandıklara geldiler

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