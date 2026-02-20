Koltuğa daha yeni oturmuştu! 4 yardımcısı birden görevden alınan Bakan Akın Gürlek’ten dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Bu dört ismin yerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni atanan isimleri tebrik ederek, "Adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.