Beklenmedik gelişme: Çin devleri peş peşe Türkiye'den çekildi

Çinli otomobillere getirilen kısıtlamalar ve ek vergi sonrası bazı markalar Türkiye’ye veda etti. Buna rağmen Çinlilerin pazar payı yüzde 11.8’e yükseldi. Çinli otomobil markalarının Türkiye macerası 2022'de MG ve Seres ile başladı. Ancak Çinlilerin rüzgarı 2023'te etkili oldu. BYD, Chery, DFSK, Honqi, Leap Motor, Skywell ve SWM markaları Türkiye'de satışa sunuldu. 2024'te ise Hozon Meta, Lynk & Co gibi Çinli markalar yollara çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satıldı. Çinli markaların payı yüzde 6.10 seviyesinde gerçekleşti.