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Kolezyum’u bastılar!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kolezyum’u bastılar!

İtalya'da yükselen hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına tepki gösteren bir grup eylemci, başkent Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un güvenlik barikatlarını aşarak yapıyı kısa süreliğine işgal etti.

#1
Foto - Kolezyum’u bastılar!

İtalya'da üzere birçok kentte artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına tepki göstermek için sokağa döküldü.

#2
Foto - Kolezyum’u bastılar!

Başkent Roma’da ise bir grup tarihi Kolezyum’a baskın düzenledi.

#3
Foto - Kolezyum’u bastılar!

ünyaca ünlü tarihi Kolezyum protestocular tarafından kısa süreliğine işgal edildi.

#4
Foto - Kolezyum’u bastılar!

İtalyan basınına göre, göstericiler güvenlikli girişleri aşarak turistlerin normalde dolaştığı bir alana ulaştı, ardından güvenlik personeli protestocuları dışarı çıkardı. Baskın sırasında Kolezyum’a zarar verilip verilmediği bilinmiyor.

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