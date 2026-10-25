Kolezyum’u bastılar!
İtalya'da yükselen hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına tepki gösteren bir grup eylemci, başkent Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un güvenlik barikatlarını aşarak yapıyı kısa süreliğine işgal etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya'da yükselen hayat pahalılığı ve hükümet politikalarına tepki gösteren bir grup eylemci, başkent Roma'daki tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un güvenlik barikatlarını aşarak yapıyı kısa süreliğine işgal etti.
İtalya'da üzere birçok kentte artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına tepki göstermek için sokağa döküldü.
Başkent Roma’da ise bir grup tarihi Kolezyum’a baskın düzenledi.
ünyaca ünlü tarihi Kolezyum protestocular tarafından kısa süreliğine işgal edildi.
İtalyan basınına göre, göstericiler güvenlikli girişleri aşarak turistlerin normalde dolaştığı bir alana ulaştı, ardından güvenlik personeli protestocuları dışarı çıkardı. Baskın sırasında Kolezyum’a zarar verilip verilmediği bilinmiyor.
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