Ev sahibi ile kiracı arasındaki dengeler değişecek! Taahhütnamede gözden kaçan detaya bakın

Tahliye taahhütnamesinin kanuni koşullara uygun düzenlenmemesi, ev sahibinin başlattığı icra takibini veya açtığı davayı etkileyebiliyor. Bu nedenle belgenin doğru zamanda ve usulüne uygun şekilde hazırlanması hem kiracı hem de ev sahibi açısından önem taşıyor. Av. Gonce, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmüne işaret ederek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: ''Ev sahipleri de tahliye taahhütnamesini kanunun öngördüğü koşullara uygun şekilde almalıdır. Belgenin geçerliliğine ilişkin bir sorun, başlatılan icra takibinin veya açılan davanın sonucunu etkileyebilir. Hukuki güvenlik, yalnızca ev sahibinin değil, kiracının da haklarının korunmasıyla sağlanır. Bu nedenle tahliye taahhütnamelerinin doğru zamanda ve usulüne uygun düzenlenmesi, tarafların ileride yaşayabileceği uyuşmazlıkların önlenmesi açısından önemlidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi uyarınca tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden sonra verilmesi gerekir. Taahhüdün bu koşula aykırı biçimde, taşınmaz teslim edilmeden alındığı ispatlanırsa geçersizlik gündeme gelir. Ancak aynı gün düzenlendiği iddiasının ispatı ve somut olayın özellikleri ayrıca değerlendirilmelidir.''