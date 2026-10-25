Ev sahibi ile kiracı arasındaki dengeler değişecek! Taahhütnamede gözden kaçan detaya bakın

Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı gün düzenlenmesi veya baskı altında imzalatıldığı iddiası, hukuki uyuşmazlıklarda tartışma konusu olabiliyor. Bu tür durumlarda iddiaların somut delillerle ortaya konulması önem taşıyor. Av. Gonce, Yargıtay kararlarında taahhütnamenin hangi aşamada ve hangi koşullarda alındığının değerlendirildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ''Yargıtay kararlarında, tahliye taahhüdünün kira ilişkisi kurulmadan veya kiralanan teslim edilmeden alınması ile kira ilişkisi kurulduktan sonra serbest iradeyle verilmesi arasında ayrım yapılıyor. Örneğin; 'Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2025 tarihli, E. 2024/4052, K. 2025/1108 sayılı kararında, kira sözleşmesinden bir gün sonra düzenlendiği belirtilen taahhütnameye ilişkin uyuşmazlıkta ispat konusu öne çıkmıştır. Karar, aynı gün imzalandığı veya baskı altında alındığı iddiasının somut delillerle ortaya konulmasının önemini gösteriyor. Öte yandan, kira sözleşmesiyle birlikte düzenlendiği ve kiralanan teslim edilmeden verildiği kanıtlanan taahhütnamelerin geçersizliği yönündeki hukuki yaklaşım da önemini koruyor.''