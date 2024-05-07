2024-05-07 14:25:14 Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…
Kolajen insan vücudunda bulunan ve vücudun toplam protein içeriğinin yaklaşık üçte birini oluşturan bir protein… Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor. Bunun için son yıllarda pek çok takviye kullanılıyor. Ancak hiçbir ürüne gerek duymadan düzenli ve dengeli beslenmeyle vücudun kolajen yapmasına yardımcı olup, daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak mümkün… İşte kolajen içeren 8 süper besin…