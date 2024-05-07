Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

YUMURTA BEYAZI Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak nitelendiriliyor. Sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek de kolajen desteğinin yanı sıra sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein de sağlıyor.