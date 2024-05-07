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Gıda
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Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

2024-05-07 14:25:14
Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

Kolajen insan vücudunda bulunan ve vücudun toplam protein içeriğinin yaklaşık üçte birini oluşturan bir protein… Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor. Bunun için son yıllarda pek çok takviye kullanılıyor. Ancak hiçbir ürüne gerek duymadan düzenli ve dengeli beslenmeyle vücudun kolajen yapmasına yardımcı olup, daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak mümkün… İşte kolajen içeren 8 süper besin…

#1
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

Kolajen daha çok takviye olarak tercih edilse de aslında vücudun yapı taşları arasında yer alıyor. ABD'nin ve dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Cleveland Clinic göre, vücudumuzdaki proteinin yüzde 30’unu oluşturan kolajen; cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor. Kolajen ayrıca organların kan damarlarında ve bağırsak astarında da bulunuyor.

#2
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

Vücut doğal olarak kolajen üretiyor ancak yaş ilerledikçe ve güneşten gelen UV ışığına maruz kalma, kolajen üretimini ciddi şekilde azaltabiliyor. Ancak düzenli ve dengeli beslenmeyle vücudun kolajen yapmasına yardımcı olup, ihtiyaç duyulan ham maddeler sağlanabiliyor.

#3
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

Diyetisyen Lauren Manakar ise kolajen alımını artırmak için tüketilmesi gereken gıdaların ayrıntılarını içeren bir makale yazdı.

#4
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

İşte Manakar’ın altını çizdiği 8 kolajen içeren gıdalar… KEMİK SUYU Kolajen üretimini artıran ve kolajen içeren besinler arasında başı kemik suyu ve sakatat çekiyor. Cilt sağlığının gelişimine destek olan kemik suyu, eklemlerin güçlenmesine katkı sağlarken kas kütlesinin gelişimini de destekliyor. Lauren Manakar, hayvan kemiklerinin kolajen açısından yüksek olduğunu ve kemikler suda kaynatıldığında kolajenin jelatine dönüştüğünü ve vücut tarafından daha kolay emildiğini açıkladı.

#5
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ VE BALIK Balıklarda ‘deniz kolajeni’ adı verilen bir tür kolajen bulunuyor. Deniz kolajeninde ‘Tip 1 kolajen’ (Vücuttaki kolajenin yüzde 90'ını oluşturarak cilde, kemiklere, tendonlara ve bağlara yapı sağlıyor) adı verilen cilt için faydalı olan bir yapı yer alıyor. Kolajen çoğunlukla balığın derisinde veya pullarında bulunuyor.

#6
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

TAVUK Tavuk, özellikle de tavuk kıkırdağı, doğal bir kolajen kaynağı olarak biliniyor. Tavukta genel olarak ‘Tip 2 kolajen’ (Kıkırdak dokusunun ana bileşeni olan Tip 2 kolajen, eklem sağlığı için önemlidir ve eklem kıkırdağının esnekliğini ve dayanıklılığını sağlar) adı verilen bir madde bulunur. Lauren Manakar’a göre tavuk derisini yemek size daha fazla kolajen sağlayabilir.

#7
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

BİFTEK Sığır eti ve kemikleri, zengin bir kolajen kaynağı olarak biliniyor. Özellikle biftek, ciddi oranda kolajen içeriyor.

#8
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

YUMURTA BEYAZI Yumurtanın beyazı, glisin ve prolin de dahil olmak üzere kolajeni oluşturan diğer amino asitleri de içerdiği için en iyi kolajen kaynaklarından biri olarak nitelendiriliyor. Sadece yumurta beyazı yerine tüm yumurtayı tüketmek de kolajen desteğinin yanı sıra sağlıklı yağ ve yüksek kalitede protein de sağlıyor.

#9
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

SARIMSAK Doğal kolajen içeren besinler arasında en şaşırtıcısı belki de sarımsak... Yemeklere lezzet katmaktan fazlasını yapan sarımsak, kolajen üretimini artırabilir. Çünkü sarımsakta vücudun kolajen oluşturmasına yardımcı olan kükürt bulunuyor.

#10
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

KAJU Kaju, bağ dokularında hücrenin yapısını koruyan bir kolajen içeriyor. Bu kolajen yaraların çabuk iyileşmesini sağlarken aynı zamanda cildi dış etkenlere karşı da koruyor. Lauren Manakar, sert ve kuru bir cilt yapınız varsa mutlaka sabahları dört adet kaju tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

#11
Foto - Kolajen içeren 8 süper besin! Cilde, kaslara, kemiklere ve bağ dokusuna yapı kazandırıyor…

MEYVE Turunçgiller ve meyveler vücudun kolajen oluşturmasına yardımcı olur. Her ikisinde de vücudun kolajen yapmasına yardımcı olan C Vitamini bulunur.

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