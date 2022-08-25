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Kokutan kaza: Yaralılar var

2022-08-25 19:46:42
Kokutan kaza: Yaralılar var

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kokutan kaza: Yaralılar var

Cezayir Akdoğan (58) idaresindeki 23 K 4273 plakalı yolcu minibüsü ile Asiye Baran'ın (20) kullandığı 23 ACK 268 plakalı otomobil Cahit Dalokay Caddesi'nde çarpıştı.

#2
Foto - Kokutan kaza: Yaralılar var

Kazada, sürücü Baran ve otomobildeki Mehmet (38), Kadriye (46), Asmin (12), Gurbet (36) ve Fatma Baran (16) ile minibüste bulunan Garip Can (39) yaralandı.

#3
Foto - Kokutan kaza: Yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kokutan kaza: Yaralılar var

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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