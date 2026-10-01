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Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında kokpitte çıkan dehşet verici kavga ve Suudi Arabistan'a yapılan acil inişin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Netanyahu adeta senaryo yarışına girdi. Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmeye dayanarak "Yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesizdi, kaptanı bıçakladı" açıklamasını yaparken, uçaktaki bir İsraillinin televizyon programından izlediği bilgilerle uçağı düşmekten kurtardığı yönündeki Hollywood senaryolarını aratmayan masalları aktardı. Muğlak iddiaların havada uçuştuğu skandalla ilgili gerçeğin ne olduğu belirsizliğini koruyor.

#1
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

ABD Başkanı Donald Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." dedi.

#2
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Flydubai uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Konuyla ilgili çok sayıda asılsız hikayenin dolaştığını ve ne olup bittiğinin net şekilde bilinemediğini söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olaya ilişkin uzun görüşme yaptığını belirterek, "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." görüşünü paylaştı.

#4
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı.

#5
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Kendisine yolcunun pilotu koltuktan çekip çıkardığının ve arkaya fırlattığının anlatıldığını, bu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, şaşkınlığını gizlemeden "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi. Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin söz konusu programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi. Trump, "Bu programı çok izlediğini ve bir bakıma uçak kullanmayı onu izleyerek öğrendiğini söylemiş. Bu, akıl almaz bir şey." dedi. Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

#6
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

UÇAKTA 4 ABD VATANDAŞI BULUNUYORDU ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş gerçekleştiren uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğunu doğrulayarak, "Yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve uçakta bulunan tüm ABD vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerle temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu ciddiyetle ele aldığını belirtti.

#7
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

NE OLMUŞTU? İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu. Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

#8
Foto - Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite kapısını kırarak girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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