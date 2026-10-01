Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’

Kendisine yolcunun pilotu koltuktan çekip çıkardığının ve arkaya fırlattığının anlatıldığını, bu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, şaşkınlığını gizlemeden "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi. Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin söz konusu programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi. Trump, "Bu programı çok izlediğini ve bir bakıma uçak kullanmayı onu izleyerek öğrendiğini söylemiş. Bu, akıl almaz bir şey." dedi. Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.