Flydubai uçağında ne oldu? Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi’
Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında kokpitte çıkan dehşet verici kavga ve Suudi Arabistan'a yapılan acil inişin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile katil İsrail Başbakanı Netanyahu adeta senaryo yarışına girdi. Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmeye dayanarak "Yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesizdi, kaptanı bıçakladı" açıklamasını yaparken, uçaktaki bir İsraillinin televizyon programından izlediği bilgilerle uçağı düşmekten kurtardığı yönündeki Hollywood senaryolarını aratmayan masalları aktardı. Muğlak iddiaların havada uçuştuğu skandalla ilgili gerçeğin ne olduğu belirsizliğini koruyor.