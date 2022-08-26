2022-08-26 14:50:15 Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret
İmam Hatiplileri hedef alan aşağılık ifadeleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.
İmam Hatiplileri hedef alan aşağılık ifadeleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.
Gülşen, dün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.
Bugün Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaretti.
Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23