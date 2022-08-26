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Medya
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Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret

2022-08-26 14:50:15
Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret

İmam Hatiplileri hedef alan aşağılık ifadeleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.

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Foto - Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret

Gülşen, dün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.

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Foto - Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret

Bugün Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaretti.

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Foto - Kodesteki Gülşen’e ilk ziyaret

Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.

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