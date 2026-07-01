Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Ford ve Ford Trucks markalarına yönelik finansman faaliyetleri, yeni dönemde Ford Finans markası altında, Ford Otosan ekosistemiyle daha entegre şekilde sürdürülecek. Ford Finans ile müşterilere araç satın alma sürecinden satış sonrası hizmetlere uzanan daha bütünsel, erişilebilir ve markayla uyumlu finansman çözümleri sunulması hedefleniyor. Koçfinans, halihazırda hizmet verdiği diğer markalara yönelik aktif kredi ve finansman faaliyetlerine ise kendi markası altında devam edecek.