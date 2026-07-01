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Ekonomi
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Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

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Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Ford Otosan, Koç Finansman AŞ (Koçfinans) paylarının devralınması sürecini tamamlayarak şirketin tek hissedarı oldu.

#1
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2026'da kamuya duyurulan pay devrine ilişkin süreç, gerekli yasal izinlerin ve düzenleyici onayların alınmasının ardından sonuçlandı.

#2
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Bu kapsamda şirket, Koç Holding'in yüzde 50, Arçelik'in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranındaki Koçfinans hisselerini devralarak, şirketin tek hissedarı konumuna geldi. İşlem dahilinde pay devrine ilişkin ödeme, nakden ve peşin olarak gerçekleştirildi.

#3
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, finansman kabiliyetini müşteri yolculuğunun daha entegre bir parçası haline getirerek otomotiv değer zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Finansman sektöründeki konumu, güçlü teknolojik altyapısı, veri odaklı uzmanlığı ve çok markalı portföy yapısıyla Türkiye'de finansman alanının önde gelen şirketleri arasında yer alan Koçfinans, uzun yıllardır Ford ve Ford Trucks markalarının perakende finansman iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Ford Otosan bünyesine katılması, müşterilere ve bayilere sunulan değer önerisini daha entegre bir yapıya taşıyan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Süreç sonunda Koç Finansman AŞ'nin mevcut tüzel kişiliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimindeki lisanslı finansman şirketi yapısı ve çok markalı iş modeli korunacak.

#6
Foto - Koç’tan çok konuşulacak satın alma! Dev firmayı sessiz sedasız bünyesine kattı

Ford ve Ford Trucks markalarına yönelik finansman faaliyetleri, yeni dönemde Ford Finans markası altında, Ford Otosan ekosistemiyle daha entegre şekilde sürdürülecek. Ford Finans ile müşterilere araç satın alma sürecinden satış sonrası hizmetlere uzanan daha bütünsel, erişilebilir ve markayla uyumlu finansman çözümleri sunulması hedefleniyor. Koçfinans, halihazırda hizmet verdiği diğer markalara yönelik aktif kredi ve finansman faaliyetlerine ise kendi markası altında devam edecek.

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