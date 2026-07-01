“Alkolüme dokunma” diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak
Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın Soruyor" programında, alkol ve sigara kullanımının yalnızca bireysel sağlık üzerindeki etkileriyle sınırlı olmadığını, gelecek nesillerin genetik mirasını doğrudan hedef alan yıkıcı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bilimsel veriler ışığında ebeveynlerin yaşam tarzlarının çocuk sağlığı üzerindeki kritik etkilerine dikkat çeken Erbaş, özellikle alkolün modern yaşam tarzının bir parçası olarak normalleştirilmesine karşı sert uyarılar yaptı.