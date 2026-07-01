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"Alkolüme dokunma" diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

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“Alkolüme dokunma” diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında yayınlanan "Buket Aydın Soruyor" programında, alkol ve sigara kullanımının yalnızca bireysel sağlık üzerindeki etkileriyle sınırlı olmadığını, gelecek nesillerin genetik mirasını doğrudan hedef alan yıkıcı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bilimsel veriler ışığında ebeveynlerin yaşam tarzlarının çocuk sağlığı üzerindeki kritik etkilerine dikkat çeken Erbaş, özellikle alkolün modern yaşam tarzının bir parçası olarak normalleştirilmesine karşı sert uyarılar yaptı.

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Foto - "Alkolüme dokunma" diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

Programda yaptığı değerlendirmelerde alkol tüketiminin genetik yapı üzerindeki kalıcı etkilerine odaklanan Prof. Dr. Erbaş, bu etkinin sadece anne ile sınırlı olmadığını, baba adaylarının yaşam tarzının da embriyo gelişimi üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

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Foto - "Alkolüme dokunma" diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

"Adam alkol alıyor, o sperme geçiyor etkisi, çocuğa da o etki geçiyor" diyen Erbaş, biyolojik yıkımın nesiller arası bir aktarım mekanizmasıyla devam ettiğinin altını çizdi.

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Foto - "Alkolüme dokunma" diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

Toplumda "Fetal Alkol Sendromu" (FAS) olarak bilinen zihinsel ve fiziksel gelişim geriliği riskinin, sadece gebelik dönemiyle kısıtlı olmadığını belirten uzman isim, ebeveynlerin düzenli alkol kullanım alışkanlıklarının çocuklarda kalıcı hasarlar meydana getirebileceği uyarısında bulundu.

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Foto - "Alkolüme dokunma" diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

Erbaş, düzenli alkol tüketen anne ve babaların bebeklerinin, sağlıklı bir gelişim süreci geçirme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. "Alkol veya sigara içen bir annenin bebeği normal, sağlıklı bir bebekle aynı olamaz. Çok net ifade etmek gerekir ki, aynı kurallar ve riskler birebir baba için de geçerlidir" ifadeleriyle, modern hayatın getirdiği alışkanlıkların biyolojik bedellerine dikkat çekti.

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