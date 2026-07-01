“Alkolüme dokunma” diyenlerin feleğini şaşırttı! Oytun Erbaş, laikçileri resmen çıldırtacak

Erbaş, düzenli alkol tüketen anne ve babaların bebeklerinin, sağlıklı bir gelişim süreci geçirme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı. "Alkol veya sigara içen bir annenin bebeği normal, sağlıklı bir bebekle aynı olamaz. Çok net ifade etmek gerekir ki, aynı kurallar ve riskler birebir baba için de geçerlidir" ifadeleriyle, modern hayatın getirdiği alışkanlıkların biyolojik bedellerine dikkat çekti.