Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, toplumu ayakta tutan aile mefhumundan ve İslami ahlak değerlerinden uzak, tamamen seküler bir yaşam tarzının pençesindeki gayrimeşru arkadaşlık, adeta bir vahşet senaryosuyla neticelendi. Kendisine modern bir hayat kurgulayan ve takıntılı olduğu kadını nikahsız ilişki dayatmasıyla köşeye sıkıştırmaya çalışan Y.K. isimli şahıs, reddedilince adeta gözü döndü. Muhafazakar aile yapısını tahrip eden bu ahlaksız kesimin yol açtığı erozyonu bir kez daha gözler önüne seren olayda; fıtrata aykırı istekleri kabul görmeyen maganda, talihsiz kadını çıplak ayakla sığındığı dükkanda yerlerde sürükleyerek darbederken, manevi çöküşün sokaklardaki utanç vesikası objektiflere yansıyan o karelerle tescillendi.