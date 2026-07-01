  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye bizim kırmızı çizgimiz, kimse onları buradan çıkaramaz' diyerek duyurdular Göbeklitepe’ye yoğun ilgi: 8 yılda 4,4 milyon ziyaretçi Yeni sezona bomba gibi geliyor! Trabzonspor'dan 4 yeni transfer Geleceğin iş gücü bu bölümlerde! YÖK, 16 yeni programı duyurdu ABD'yi bırakmaya yürekleri yetmedi: Arap ülkesi, Türkiye yerine 400 milyon dolarlık anlaşma yaptı Tam yüzde 34.7! İşte en çok öldüren hastalık Doğum oranı 28 yılın en düşük seviyesinde Almanya yok olmayı seçti
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, toplumu ayakta tutan aile mefhumundan ve İslami ahlak değerlerinden uzak, tamamen seküler bir yaşam tarzının pençesindeki gayrimeşru arkadaşlık, adeta bir vahşet senaryosuyla neticelendi. Kendisine modern bir hayat kurgulayan ve takıntılı olduğu kadını nikahsız ilişki dayatmasıyla köşeye sıkıştırmaya çalışan Y.K. isimli şahıs, reddedilince adeta gözü döndü. Muhafazakar aile yapısını tahrip eden bu ahlaksız kesimin yol açtığı erozyonu bir kez daha gözler önüne seren olayda; fıtrata aykırı istekleri kabul görmeyen maganda, talihsiz kadını çıplak ayakla sığındığı dükkanda yerlerde sürükleyerek darbederken, manevi çöküşün sokaklardaki utanç vesikası objektiflere yansıyan o karelerle tescillendi.

#1
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

Manevi değerlerin ötelenerek nefsi arzuların ön plana çıkarıldığı, Batı tarzı "özgürlük" ve modernlik maskesi arkasına gizlenen seküler yaşam modelinin topluma pompaladığı ahlaki yozlaşma, bir kadının daha hayatını kabusa çevirdi. İnternet ve sosyal medya mecralarının denetimsizliğinde yeşeren gayrimeşru ilişkilerin ulaştığı bu vahşi boyut, toplumun ahlak kalelerini muhafaza etmenin ne kadar hayati olduğunu gösteren bir fotoğraf olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

SEKÜLER BATIŞIN YENİ PERDESİ: "GAYRİMEŞRU İLİŞKİ" DAYATMASI Olay günü, dini ve hukuki hiçbir bağı bulunmayan sözde arkadaşıyla konuşmak zorunda kalan B.Ş. isimli kadın, aracın içinde ahlaksız bir teklifle karşı karşıya kaldı. Şüphelinin evlilik dışı ilişki yaşama ısrarını ve fıtrata aykırı dayatmalarını inanç ve vicdan azabıyla reddeden talihsiz kadın, araçtan inerek kurtulmak istedi. Ancak nefsinin esiri olmuş cani şahıs, kadını darbetmeye başladı. Bir boşluktan faydalanıp çıplak ayakla can havliyle kaçan kadın, çevredeki bir esnafa sığındı.

#3
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

SÖZDE MODERN YAŞAMIN SOKAKTAKİ VAHŞETİ RESMEDİLDİ Manevi terbiyeden nasibini almamış şahsın öfkesi dükkanın içinde de dinmedi. Sığındığı markette genç kadını saçlarından yakalayarak yerlerde sürükleyen ve zorla tekrar gayrimeşru ortamına çekmeye çalışan saldırgana, yoldan geçen bir başka kadın müdahale etti.

#4
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

Kadın sürücünün aracına sığınarak kaçmaya çalışan mağdurun peşini bırakmayan seküler maganda, aracıyla diğer otomobile arkadan çarparak trafiği de birbirine kattı. Mağazanın önünde önünü kestiği aracın camlarını kırıp yardımsever sürücüyü de darbeden şahsın sergilediği bu sapkınlık, değerler eğitiminin toplum için ne kadar ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu acı bir şekilde gösterdi.

#5
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR: "BAŞIMA BİR SEY GELMESİNDEN KORKUYORUM" Olayın ardından sığındığı bir dükkandan polisi arayarak canını zor kurtaran ve emniyete giderek şikayetçi olan kadının ifadeleri ise ahlaki çürümenin boyutunu özetledi.

#6
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

. İsm açıklanmasını istemeyen mağdur kadın, "Benimle ilişkiye girmek istedi. Kabul etmeyip dinen ve ahlaken reddedince beni yerlerde sürükledi. "

#7
Foto - Seküler sapkın zihniyet sokaklara taştı! Evlilik dışı ilişkiyi reddeden kadına dehşeti yaşattı

"Hala telefonla tehdit edip zarar vereceğini söylüyor, korkuyorum" diyerek yardım istedi. Polis ekipleri, toplumun huzurunu kaçıran ve batılı modern yaşam tarzının faturasını sokaklara ödeten kaçak şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Eee olacağı buydu. Pırlanta gibi Müslüman delikanlılar dururken “yakışıklı” popüler, ay albenili diye sapık TİKİ tiplerin peşinde koşanların akıbeti budur. Yine bu kızımızı tebrik ediyorum zamanında uyanmış aksi halde ömür boyu sapkınlıklara maruz kalarak dünyasını da ahiretini de bitirecekti.
TÜM YORUMLARA GİT
Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor
Gündem

Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü çalışanı Derya Gündoğdu'n..
Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"
Gündem

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında cezaevine gönderilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ile ilgil..
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!
Spor

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında taraftarların antrenmanlara gösterdiği ilgiden etkilendiğ..
'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem

'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Sosyal medyada yayınladığı, “Laik Atak” videosuyla tanınan Melek Ege Özen isimli tasarımcı Polonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını k..
Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'
Siyaset

Selahaddin Demirtaş, Kur'an'la alay eden Deniz Göktaş'a mektup yazdı! 'Devam et'

Milletin mukaddesatına, inancına ve manevi değerlerine yönelik pervasız saldırılara arka çıkma aymazlığı bir kez daha tüm çıplaklığıyla sahn..
Cennet Cehennem Vadisi’nde anne ayı ve yavrusu böyle görüntülendi
Yaşam

Cennet Cehennem Vadisi’nde anne ayı ve yavrusu böyle görüntülendi

Hakkari’nin Kırıkdağ bölgesindeki Cennet Cehennem Vadisi’ne giden doğaseverler, anne ayı ile yavrusunu cep telefonuyla böyle görüntüledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23