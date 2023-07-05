2023-07-05 07:05:30 Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Türkiye'nin yeni balistik füzesi olay oldu! Bakın kaç ülke yerli füzenin menzilinde... 'Yok artık' dedirten detay
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23