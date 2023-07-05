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Türkiye
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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

2023-07-05 07:05:30
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Balçık Mahallesi 3256. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinin açık bölümündeki işlenmemiş plastik ve kartonların yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede büyüyen alevler atık bölümünü tamamen sardı.

#3
Foto - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, 500 ton geri dönüşüm atığında hasara yol açtı.

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