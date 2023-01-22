2023-01-22 23:18:16 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.
Birçok ilçede duyulduğu belirtilen patlama kentte korku dolu anlara sebep olmuştu.
Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23