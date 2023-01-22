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Türkiye
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

2023-01-22 23:18:16
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük'te meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

#1
Foto - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

Kavaklı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında 3 katlı binanın 3'üncü katında patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenilmişti.

#2
Foto - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

Birçok ilçede duyulduğu belirtilen patlama kentte korku dolu anlara sebep olmuştu.

#3
Foto - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş olup, iki vatandaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda inceleme, araştırma devam etmektedir. Lüzumu halinde bina boşaltılacaktır" dedi.

#4
Foto - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlama açıklaması!

AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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