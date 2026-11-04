Koca dev ismi yalanladı: Ve başkandan Mauro Icardi için transfer açıklaması
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir türlü takım bulamayan Icardi'ye bir kötü haber daha geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir türlü takım bulamayan Icardi'ye bir kötü haber daha geldi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma yapmayan Mauro Icardi için Inter cephesinden transfer açıklaması geldi.
Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmamış ve kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini belirtmişti. Icardi'nin açıklamaları sonrası Inter iddiaları da gündeme gelmişti. Inter cephesinden konuya dair açıklama geldi.
Inter Başkanı Beppe Marotta, Icardi iddialarına şu yanıtı verdi: "Kendisinin adını öne sürdüğünü bilmiyorum, bize kesinlikle söylemedi.
Inter'e çok şey vermiş bir oyuncu için hoş bir düşünce ama dürüst olmak gerekirse, planlarımız arasında yer almıyor, tıpkı yeni bir forvet almanın planlarımızda yer almadığı gibi!
4 forvetimiz var ve tesadüfen bir anda 3'ü sakatlandı. Bu tamamen bir talihsizlik. Sanki 2 kalecimiz sakatlanmış, 3. kalecimiz oynuyor gibi bir durum. Bu normal bir durum, 4 ya da 5 kaleciniz olamaz ki."
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