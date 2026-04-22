Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Demir Export A.Ş.'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili idari ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Açıkamada. "Portföyümüzdeki tüm maden sahalarında olduğu gibi iştirakimiz Defaş Madencilik A.Ş. bünyesindeki Soma Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi'nde faaliyetlerimize aktif bir şekilde devam etmekteyiz. Çeşitli projelerimize dair idari ve hukuki süreçler olağan akışında ilerlemekte olup, bu aşamada mevcut çalışmalarımızı etkileyen neticelenmiş bir karar bulunmamaktadır. Tüm hizmet sahalarımızda üretim ve istihdam hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımızı sürdürmekteyiz" denildi.