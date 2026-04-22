  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MMU Kaan'ı istiyorlardı! Şimdi de Türkiye'den acil olarak gemi talep etiler Antalya’dan çıkan karar dünyayı ayağa kaldırdı! Tarihi imza atıldı, Türkiye oraya dev askeri üs kuruyor Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Koç Holding’in maden şirketi Demir Export'un Manisa'daki yatırımıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Holdingin ünlü madeni kapatacağı iddia edildi.

#1
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Tekreferans'ta yer alan habere göre Manisa’nın madenci ilçesi Soma’da Demir Export firması ile faaliyet gösteren Koç Holding’in, bu bölgede 2 binden fazla çalışanın olduğu madenini kapatarak, kömür işinden çıkmaya hazırlandığı iddia edildi.

#2
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

İddialara göre Koç Holding’in maden şirketi, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) nezdinde girişimlerde bulundu ve Soma-Kınık arasındaki Eynez sahasında kömür madenciliği faaliyetlerini 31 Aralık 2026 itibarıyla sonlandırmak üzere dilekçe verdi. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin söz konusu başvuruyu değerlendirme aşamasında olduğu, kamuoyuna açıklama için sürecin netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

#3
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Demir Export internet sitesindeki bilgilere göre 2015 yılında Eynez I adıyla faaliyete geçen işletme, kişi başına düşen kömür üretim miktarı ile Avrupa’nın en verimli kömür işletmesi olarak konumlanmış durumda. 2022 Ekim ayı itibarıyla mevcut işletmeye yeni saha kazandırıldı. Bugüne dek 20 milyon ton üretim yapan işletmede, 2 bin 96 kişilik bir ekip çalışıyor.

#4
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Demir Export’un bazı teknik personelini Kırşehir’de planlanan altın madeni yatırımı için Kayseri'de görevlendirmesi, şirketin madencilik faaliyetlerinde kömürden altına yöneldiği iddialarını da güçlendiriyor.

#5
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Demir Export A.Ş.'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili idari ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Açıkamada. "Portföyümüzdeki tüm maden sahalarında olduğu gibi iştirakimiz Defaş Madencilik A.Ş. bünyesindeki Soma Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi'nde faaliyetlerimize aktif bir şekilde devam etmekteyiz. Çeşitli projelerimize dair idari ve hukuki süreçler olağan akışında ilerlemekte olup, bu aşamada mevcut çalışmalarımızı etkileyen neticelenmiş bir karar bulunmamaktadır. Tüm hizmet sahalarımızda üretim ve istihdam hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımızı sürdürmekteyiz" denildi.

#6
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Soma Havzası’nda farklı şirketlere ilişkin belirsizlikler de dikkat çekiyor. Fernas Madencilik’in yeni sahasında su sorunu nedeniyle gecikme yaşanırken, üretimin en erken 2030 yılında başlayabileceği öne sürülüyor. Yeni Anadolu Madencilik tarafında ise çalışanların yıllık izne çıkarıldığı ve üretimin devamına ilişkin net bir takvim bulunmadığı ifade ediliyor. Torku Holding’e bağlı Soma Termik Santrali’nde üretimin sona ermesi de bölgedeki kaygıları artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.

#7
Foto - Koç Holding'den hiç hesapta olmayan karar! Orayı kapatıyorlar

Sektör temsilcileri, Soma’daki temel sorunun artan maliyetler olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Alsancak Limanı üzerinden ithal edilen kömürün daha düşük maliyetli olması, yerli üreticinin rekabet gücünü zorluyor. Artan maliyet baskısı ve ithal kömürle rekabet, Soma’da madencilik faaliyetlerinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini büyütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23