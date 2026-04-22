Adalet Bakanı, tüm Türkiye’ye duyurdu! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı davaların gereğinden fazla uzun sürdüğünü, bununla ilgili düzenlemeler yapılacağını söyledi. Katıldığı canlı yayında konuşan Gürlek, "Boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Hâkimlere takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hâkim, taraflar arasında evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine kanaat getirirse doğrudan boşanma kararı verebilecek. Ancak velayet, nafaka, vesayet gibi konular ayrı davalar olarak devam edecek." dedi.