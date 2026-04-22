Adalet Bakanı, tüm Türkiye’ye duyurdu! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor

Aslında hangi davanın ne kadar sürede karara bağlanacağı bizde belli. Hedef süre var. Ne demek? Bir kira davası 6 ayda karara bağlanacak. Bunu bütün hâkimlerimiz bilir. Şimdi buradan hedef süre neden aşılıyor? Aşılıyor, işte buna bakmamız lazım. Eğer hâkimin şahsından kaynaklanan bir hedef süre aşımı varsa, burada elbette hâkim hakkında gerekli işlemleri yapacağız. Yani kusura bakma, sen dosyayla çalışmak zorundasın. Eğer burada hâkimin şahsından kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan, mevzuat düzenlemesi gerektiren bir şey varsa biz onu yapacağız. Ya da iş yoğunluğu vardır; mesela bir aile mahkemesi bu işin altından kalkamıyordur. Çok fazla dosya birikmiştir. Biz bunu sistemden görüp yeni bir aile mahkemesi kuracağız.