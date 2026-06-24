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Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

Koç Holding bünyesindeki Arçelik devasa ortaklığı ani bir kararla sonlandırdı. Alınan stratejik karar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirildi. İşte detaylar..

#1
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

Arçelik, geçtiğimiz günlerde Whirlpool Grubu ile başlattığı stratejik müzakereleri resmiyete dökerek, Beko Europe’un yüzde yüz hissesini bünyesine kattı.

#2
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

19 Haziran’da duyurulan stratejik plan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son açıklamayla sonuçlandı. Arçelik, bağlı ortaklığı Beko B.V. aracılığıyla, Whirlpool EMEA Holdings LLC’nin elinde bulunan yüzde 25’lik azınlık payını da devralarak ortaklık ilişkisini resmen sonlandırdı.

#3
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Beko Europe B.V.’nin sermayesini temsil eden 2 bin 500 adet B grubu hisse, 71,45 milyon Euro bedelle peşin olarak satın alındı.

#4
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

Bu satın almayla birlikte, daha önce Beko Europe’un yüzde 75’ine sahip olan Arçelik, şirketin dolaylı olarak yüzde 100 pay ve oy hakkına sahip tek hakimi konumuna geldi. Atılan bu imza, Arçelik’in kamuya açıklanan son finansal tablolarındaki aktif toplamının yüzde 0,67’sine, son yıllık hasılatının ise yüzde 0,72’sine denk geliyor.

#5
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

Ortaklığın sona ermesine rağmen Beko Europe, mevcut anlaşmalar kapsamında Avrupa pazarında Whirlpool markalı ürünlerin üretim ve pazarlamasını sürdürecek.

#6
Foto - Koç Holding'den ani karar: Arçelik 71.4 milyon euroyu bastı, ortaklığı sonlandırdı

Bu hamlenin ardından Arçelik, 2022 yılında Whirlpool’un Rusya operasyonlarını satın almasından kaynaklanan uzun vadeli tüm ödeme yükümlülüklerini de taraflarca anlaşılan bedel karşılığında tamamen sonlandırdı.

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