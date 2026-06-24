Uzmanı büyük tehlikeyi açıkladı: Osman Bektaş'tan Karadeniz için kritik deprem uyarısı

Açıklamasında deprem sırasında deniz dolgularının oluşturabileceği risklere değinen Bektaş, "Tehlike nerede?" sorusunu yönelterek şu değerlendirmede bulundu: “Deniz dolgusu demek, suya doygun gevşek zemin demektir. O deniz fayları kırıldığında, bu dolgular deprem dalgalarını sönümlemez; aksine katlayarak büyüterek deprem büyütmesine ve zeminin sıvı gibi davranmasına yani sıvılaşmaya neden olur.