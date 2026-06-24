Uzmanı büyük tehlikeyi açıkladı: Osman Bektaş'tan Karadeniz için kritik deprem uyarısı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş Karadeniz kıyılarındaki deniz dolguları üzerine kurulan yapılara dikkat çekti. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren kritik bir deprem ve zemin riski uyarısında bulundu. Bektaş, deniz altındaki aktif fayların bu projelerde yeterince dikkate alınmadığını belirterek uyardı. Kritik altyapıların dolgu zeminlere yapılmasının büyük bir felakete davetiye çıkardığını açıkladı. İşte çarpıcı uyarılar.