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CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

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AA Giriş Tarihi:

CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

Koltuk kavgaları, rüşvet, yolsuzluk ve gayri meşru ilişki gibi kepazeliklerle gündemi meşgul eden CHP, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çarşı esnafını canından bezdirdi.

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Foto - CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

Tepe Mahallesi'ndeki çarşıda bir araya gelen esnaf, dükkanlarının üzerinde bulunan gölgeliklerin belediye tarafından kaldırılmasının ardından yeni bir tente veya kapatma sistemi yapılmamasına tepki gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle turistlerin çarşıya gelmediğini ve iş yapamadıklarını belirten kalabalık, ıslık ve alkışlar eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı önünde esnaf adına basın açıklamasını okuyan İlhan Taşkaya, gölgeliklerin kaldırılması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini söyledi.

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Foto - CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

Üstü açık alanlardaki işletmelerin güneş ve yağıştan olumsuz etkilendiğini, kapalı bölümlerde faaliyet gösteren esnafın aynı sorunları yaşamadığını belirten Taşkaya, çarşıdaki tadilat çalışmalarının gecikmesi nedeniyle zarar gördüklerini, üstü açılıp kapanabilen otomatik sistemlerin yeniden kurulmasını talep ettiklerini kaydetti.

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Foto - CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

Açıklamanın ardından Camiavlu Mahallesi'ndeki Marmaris Belediyesi binasına doğru yürüyüşe geçen grubun binaya girmesini, güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak engelledi. Belediye Başkanı Acar Ünlü ile görüşmek isteyen esnafa, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ile Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da destek verdi.

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Foto - CHP’nin yapmadığı bir bu kalmıştı! Gölgeli siyaset gölgesiz esnaf

Belediye Başkanı Ünlü'nün şehir dışında olduğunun belirtilmesi üzerine, oda başkanları ve esnaf temsilcileri belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle görüştü. Gruptakiler, sorunun çözümüne yönelik en kısa sürede Başkan Ünlü ile bir araya gelineceğinin bildirilmesinin ardından dağıldı.

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Yorumlar

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Tuvalet terliğine itiraz etmeyenler tenteye itiraz etmiş. Hayret ki hayret
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