Türkiye korkusu Yunanlıları komedyen yaptı: Yunan muhabirden çapını aşan provokasyon
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Siyonist israil ve gücü kalmayan Avrupa Birliğinden aldığı yarım yamalak destekle Adalar Denizinde haydutluk yapan, her fırsatta çapına bakmadan ülkemizi tehdit etmeye kalkışan Yunanistan yine boyundan büyük işlere kalkışıyor. Geçtiğimiz günlerde atadıkları kukla müftüye karşı geldikleri için Batı Trakya’da Müslüman Türklere hapis cezası veren Yunanistan şimdi de Mavi Vatan Doktrinine dil uzattı. Yunanistan’da yayın yapan Bluesky kanalı muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini hedef alarak, Doğu Akdeniz’de Ankara’ya karşı ABD, Fransa ve İsrail’in de dahil olacağı bir güvenlik paktı kurulmasını talep etti. Yunanistan’da yayın yapan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini, Adalar Denizi’ndeki haklarını koruma girişimlerini ve Doğu Akdeniz’deki stratejik adımlarını hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu.