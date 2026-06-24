Türkiye korkusu Yunanlıları komedyen yaptı: Yunan muhabirden çapını aşan provokasyon

Türkiye’nin de yükselen bir deniz gücü olduğunun altını çizen Theodoratos, konuya “Kıbrıs, Meis, Rodos, Oniki Adalar, Girit, Ege, Zürafa, Semadirek ve Taşoz’dan Kıbrıs’a kadar olan hatta Türkiye’nin revizyonist deniz gücünü kilitlemeliyiz. Bölgede Türkiye’ye karşı yeni bir cephe oluşturulması gerektiğini anlatan Yunan muhabir, “ABD, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ile birlikte Doğu Akdeniz için yeni bir güvenlik anlaşması oluşturulmalı. Bu ittifaka daha sonra Mısır ve Lübnan da dahil edilebilir.” diye konuştu. Türkiye’nin yavru vatan Kıbrıs davasına karşı da Ankara’yı hedef alan Theodoratos, “Kıbrıs sorunu ancak Türk askeri adadan çekildiğinde çözülür. Bunun da iki yolu var: Ya savaşarak çekilecekler ya da büyük bir ekonomik çöküşün ardından kendi istekleriyle ayrılacaklar. Bunun dışında bir çözüm yok. Bu gücü finanse etmek için ya ABD’den Camp David anlaşmasındaki gibi bir fon sağlanmalı ya da Yunanistan ve Kıbrıs’taki doğal gaz yatakları kullanılmalı. Barış ancak güçlü olursak masada sağlanır” dedi. Öte yandan konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’da bir televizyon kanalında İoannis Theodoratos’ın dile getirdiği Türkiye karşıtı söylemleri ve Mavi Vatan doktrinine yönelik saldırıları sert bir dille eleştirdi. Yaycı, karşımızdaki zihniyetin barış değil, Türkiye’yi çevreleme ve denizlerden tecrit etme amacı güttüğünü belirtti.