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Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

2024-02-02 14:47:23
Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

Küçük araçtan yavaş yavaş sıyrılacak olan Koç Grubu, artık o modelleri üretmeme kararı aldı. İşte konuya ilişkin detaylar…

#1
Foto - Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

Vehbi Koç tarafından 1928 yılında Ankara'da kurulan ve Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç, sattığı bazı araba modellerinden vazgeçiyor. Küçük modellerden orta boy modellere yükseliş yapacağı öğrenilen Koç Grubu, bu kararı ile otomotiv sektöründe yeni bir döneme girmiş olacak.

#2
Foto - Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

Ford Otosan ve Tofaş'ın öncülüğünde, Koç Holding otomobil ve küçük hafif ticari araç segmentinden adım adım çekilerek, otomotiv endüstrisinde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren başlatılan bu dönüşümle, Koç Holding artık orta boy hafif ticari araç üretimine odaklanacak.

#3
Foto - Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

Ford Otosan'ın ürettiği Ford Courier'in üretimine son verilmesi, bu değişimin sadece başlangıcı. Koç Holding, Ford ve Volkswagen ortaklığı altında orta boy hafif ticari araç üretimine geçiş yaparak, pazarda yeni bir dönemi simgeliyor. Tofaş'ın durumu da benzer bir evrimi gösteriyor; Fiat Doblo ve Fiorino'nun üretimi sonlandırıldı ve Fiat Egea'nın da 2025 yılında üretim döngüsünün sona erecek olmasıyla, Koç Holding'in otomotiv üretim stratejisi tamamen yenilenmiş olacak. Bu değişimle birlikte, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen markaları altında orta boy hafif ticari araçlar üretilecek.

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