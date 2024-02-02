Koç Grubu, piyasadan çekilme kararı aldı! Tüm Türkiye şokta

Ford Otosan'ın ürettiği Ford Courier'in üretimine son verilmesi, bu değişimin sadece başlangıcı. Koç Holding, Ford ve Volkswagen ortaklığı altında orta boy hafif ticari araç üretimine geçiş yaparak, pazarda yeni bir dönemi simgeliyor. Tofaş'ın durumu da benzer bir evrimi gösteriyor; Fiat Doblo ve Fiorino'nun üretimi sonlandırıldı ve Fiat Egea'nın da 2025 yılında üretim döngüsünün sona erecek olmasıyla, Koç Holding'in otomotiv üretim stratejisi tamamen yenilenmiş olacak. Bu değişimle birlikte, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen markaları altında orta boy hafif ticari araçlar üretilecek.